WhatsApp'a Premium Abonelik Özelliği Geliyor

Bir süredir gelmesi beklenen WhatsApp Premium abonelik servisi, beta kullanıcıların erişimine açıldı. Uygulamanın beta platformuna üye olan kişiler Premium menüsündeki ekstra içerikleri görebilecek.

WABetaInfo'nun haberine göre premium abonelin paketi, işletme hesapları için önemli olacak. Paralı olarak sunulan özellik, günlük haberleşme ve mesajlaşma için uygulamayı kullananlar için pek bir değişiklik sunmuyor.

İşletme Hesapları İçin Premium Abonelik

Premium hesabı bulunan kişiler, hesaplarını kişiselleştirebilecek bir bağlantı oluşturabilecek. Aynı zamanda bu bağlantı üç ayda bir güncellenebilecek. Bu sayede müşteriler işletmeler ile kolayca iletişim kurabilecek. Telegram'da da benzer bir özelliğin olması, WhatsApp'ın uygulama ile daha çok rekabete gireceğini gösteriyor.

Yeni gelecek ücretli özellik ile bir hesap 10 farklı cihaza bağlanabilecek. Böylece bir işletme hesabına birden fazla personel bağlanıp kullanabilecek. Buna ek olarak 32 katılımcı ile videolu görüşmeler yapılabilecek.

Abonelik sisteminin fiyatı ve çıkış bilgisi henüz açıklanmadı. Özellik beta kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Son zaman WhatsApp'a gelecek olan yenilikler, uygulamayı kullanım açısından oldukça değiştirecek gibi görünüyor. WhatsApp Ekran Görüntüsü Almayı Engelliyor haberimize de göz atabilirsiniz.