WhatsApp Grup Sohbetlerine Gelen Bu Özellik Herkesi Şaşırtacak!

Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup yönetiminde devrim yaratacak yeni özelliklerle geliyor. Artık topluluk yöneticileri, gruplarının görünürlüğünü daha etkin bir şekilde kontrol edebilecek. Böylece grup sohbetleri daha güvenli özel ve işlevsel hale gelecek. Peki bu özellikler tam olarak nasıl kullanılacak? İşte ayrıntılar...

WhatsApp, Grup Sohbetleri İçin Yeni Özellikleri Test Etmeye Başladı

WhatsApp'ın en son beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik sayesinde, topluluk yöneticileri belirli grup sohbetlerini sadece davetli üyelerle sınırlayabilecek. Bu sayede, özel konuların daha güvenli bir ortamda tartışılması sağlanacak. Ayrıca, üyeliğe kabul edilen kişiler için bile görünürlük ayarları özelleştirilebilecek.

WhatsApp, sesli mesajları Meta AI ile entegre ederek yeni bir boyut kazandırıyor. Meta AI, sesli mesajlarınızı metne dönüştürerek daha kolay okumanızı sağlayacak. Ek olarak, Android kullanıcıları için artırılmış gerçeklik özellikleriyle de desteklenecek olan bu özellik, WhatsApp deneyiminizi zenginleştirecek.

Şu anda yalnızca sınırlı sayıda beta test kullanıcısı tarafından deneyimlenen bu yeni özellikler, önümüzdeki günlerde hem Android hem de iOS kullanıcılarının tamamına sunulacak.

Böylelikle Topluluk yöneticileri, gruplarını daha etkin bir şekilde yönetirken, kullanıcılar da daha keyifli bir iletişim deneyimi yaşayacak görünüyor. Siz de bu yenilikler hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.