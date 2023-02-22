WhatsApp'tan İddialı Bir Hamle: Haber Bülteni Aracı Geliştiriyor!

Twitter'ın haber bülteni hizmeti olan Revue'nun kapanmasından sonra haber bülten kaynağı arayışı birçok platform tarafından başlamıştı. Konuya dair detaylar olmasa da WhatsApp, özel bir haber bülten aracı üzerinde çalışıyor iddiaları ortaya atıldı.

Her geçen gün yenilikleri ile gündemdeki popülerliğini koruyan anlık mesajlaşma uygulaması, daha etkili bir kullanım sunmanın yanı sıra kullanıcılarının daha fazla uygulama içinde vakit geçirmesini sağlayacak yeni yollar aramaya başladı.

WhatsApp'tan İddialı Bir Hamle Gelebilir

Kategori fark etmeksizin hem ülke genelinde hem de dünyada sürekli yeni bir gelişme oluyor. Bu gelişmeleri durmaksızın, aralıksız takip etmek de belli bir noktadan sonra zorlaşabiliyor. Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp da bu duruma çare olabilecek bir yenilik ile piyasadaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor olabilir.

WaBetaInfo'nun ortaya attığı habere göre şirket "özel bir bülten aracı" üzerinde çalışmaya başladı. Anlık mesajlaşma açısından dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, haber bülteni ile "mesajlaşma uygulaması" düşüncesini tamamen yıkacak gibi duruyor. WaBetaInfo, özellik için şu ifadeli kullanıyor: "Bilgi yaymak için birden çoğa bir araç olacak."

2 milyar aktif kullanıcısı olan uygulama, kullanıcı sayısını haber bülteni çalışması ile artırabilir. Her ne kadar mevcut kitlenin belirli bir kısmı için ilgi duyulacağı düşünülse de çok kısa süre içerisinde fazlasıyla rağbet görecek bir bülten aracı haline gelebilir.

WaBetaInfo, kodu tarayarak aktardıkları bilgilere ulaştılar ve aracın şu an için "geliştirme" aşamasında olduğunu da ifade ettiler. Bu bilgiler haricinde henüz WhatsApp tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı için araçla ilgili değişiklikler olabilir. Belki de bahsi geçen bu proje sadece proje olarak kalarak hayata geçmeyebilir.