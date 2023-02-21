TikTok'tan Yeni Para Kazanma Yöntemi: Daha Uzun Videolar!

9to5Mac'in haberine göre popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, içerik oluşturuculardan ironik bir şekilde bir dakikadan daha uzun videolar istiyor gibi görünüyor. Platformdaki içerik oluşturucuları daha uzun videolar için çaba göstermeye teşvik eden yeni bir TikTok Yaratıcılık Programı hayata geçirildi, böylece içerik oluşturucular daha uzun videolarla daha fazla para kazanma imkânına erişebilirler.

TikTok ilk hayata geçirildiğinde platformdaki videoların en fazla 15 saniye uzunluğunda olmasına izin veriliyordu. Diğer sosyal medya platformlarının insanları itmeye çalıştığı kısa video formatı ilk kez TikTok sayesinde popüler olmuştu. Bununla birlikte, TikTok'un lansmanından bu yana uygulamada izin verilen videoların uzunluğu arttı. 2017'de izin verilen videoların süresi bir dakikaya çıktı (birçok kullanıcı 30 saniyelik videolar yayınlamayı tercih etti) ve 2021'de maksimum video uzunluğu üç dakikaya çıkarıldı.

Yeni TikTok Yaratıcılık Programı Detayları

Şimdi ise TikTok, seçilen içerik oluşturucuları bir dakikadan daha uzun videolar yapmaya teşvik eden yeni bir Yaratıcılık Programı duyurdu. Şimdilik, TikTok Yaratıcılık Programı yalnızca davetiyeye özel bir beta gibi görünüyor ancak şirket programın önümüzdeki birkaç ay içinde tüm "uygun içerik oluşturucularına" açık olacağını belirtti.

Yaratıcılık Programı'na uygun olabilmek için içerik oluşturucuların en az 18 yaşında olmaları ve minimum takipçi ve video görüntüleme gereksinimlerine ( şu anda belirtilmemiş) ve ayrıca "iyi durumda" bir hesaba sahip olmaları gerekir.

TikTok resmî duyurusunda, yeni programın içerik oluşturucuların yaratıcılıklarını artırmalarına ve platformdaki içeriklerinden para kazanmanın daha fazla yolunu bulmalarına yardımcı olacağını belirtiyor. Bu programdan yararlanmak isteyen içerik oluşturucuların yayınlamaları gereken içerik, bir dakikadan uzun ve yüksek kaliteli orijinal içerik olmak zorunda.