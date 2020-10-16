WhatsApp Hata Bildirme Özelliği Geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger yeni özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger, yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre mesajlaşma platformu WhatsApp hata bildirme özelliği üzerinde çalışıyor. Peki, hata bildirme özelliği ne zaman gelecek? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Hata Bildirme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger'a gelecek olan özellikleri ortaya çıkarmakla ünlü olan WABetaInfo, yeni bir bilgi paylaştı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp hata bildirme özelliği üzerinde çalışıyor. Peki, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özellik ne işe yarayacak?

WhatsApp Messenger'da tıpkı diğer popüler anlık mesajlaşma platformlarında olduğu gibi birçok hata meydana gelebiliyor. Kullanıcılar mesajlaşma uygulamasında hata ile karşılaştığında WhatsApp destek e-posta adresine e-posta göndermek zorunda kalıyor veya WhatsApp'ın sorunu fark edip düzeltmesini bekliyor. Bu durum kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebepten ötürü şirket, platformda karşılaşılan sorunların bildirilmesini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp hata bildirme özelliği sayesinde kullanıcılar artık herhangi bir hata ile karşılaştığında şirket ile iletişim kurabilecek ve söz konusu hatayı hızlı, pratik bir şekilde yetkililere bildirecek. WhatsApp, kullanıcılar tarafından bildirilen hataları en kısa sürede çözmek için çalışmalara başlayacak. Böylece hatalar daha verimli ve hızlı bir şekilde düzeltilecek, kullanıcı deneyimi de olumsuz yönde etkilenmemiş olacak.

Hata bildirme özelliği 2.20.202.7 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinin kaynak kodunda tespit edildi. Peki, hata bildirme özelliği ne zaman kullanıcıların kullanımına sunulacak? Geliştirilme aşamasında olan yeni özelliğin çok yakında bütün kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor. WhatsApp tarafından yeni özellik ile ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger'ın özelliği 2.20.202.7 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinin kaynak kodunda ortaya çıkan hata bildirmeyi kolaylaştıracak yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesajlaşma platformuna gelecek söz konusu özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.