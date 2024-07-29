Instagram'ın Sevilen Özelliği WhatsApp'a Geliyor!

WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlara daha hızlı tepki vermesini sağlayacak ek araçlar geliştirmeye devam ediyor Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.24.16.7 güncellemesi sayesinde, WhatsApp'ın çift dokunma tepki verme özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıktı.

Çift Dokunma Tepki Özelliği Nedir?

WhatsApp, gelecekteki bir güncellemesinde yeni özelliğini yayınlanması planlanlıyor. Kullanıcıların bir mesaja basitçe iki kez dokunarak tepki vermelerine olanak tanıyan bu özellik, kullanıcı etkileşimini geliştirmenin yeni yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle göre kullanıcılar bir mesaja iki kez dokunarak mesajlara varsayılan kalp emojisiyle anında tepki verebilecek ve artık tepki tepsisini açmaları gerekmeyeceği için zamandan tasarruf edebilecekler.

Ek olarak belirtmek gerekirse de kullanıcıların yalnızca varsayılan kalp emojisinden farklı bir emojiyle tepki vermek istediklerinde reaksiyon tepsisini açmaları gerekecek, böylece verimlilik korunurken esneklik de artmış olacak.

Ayrıca özelliğin sohbet geçmişlerinde gezinirken yanlışlıkla eski mesajlara tepki verebilecek bazı kullanıcılar için kötü bir yanı var. Çünkü için devre dışı bırakma seçeneği şimdilik yer almıyor. Ancak gelecekte bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte devre dışı bırakacak bir seçenek gelebilir.

Çift dokunma tepkisi özelliği henüz geliştirilme aşaması olduğunu unutulmamalıdır. Gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulması bekleniyor.