WhatsApp'tan Google Translate İhtiyacını Ortadan Kaldıracak Özellik Geliyor!

Yapay zekanın önlenemez gelişimiyle birlikte tüm odağını bu alana çeviren WhatsApp, yeni özelliklerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Son olarak, platformun Google Translate ihtiyacını ortadan kaldıracak ve farklı dillerden insanlarla çok daha rahat bir şekilde mesajlaşmayı sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp, Mesajları Otomatik Olarak Farklı Dillere Çevirecek Özellik Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp'ın 2.24.15.9 kodlu Android beta sürümüyle dil bariyeri ortadan kalkacak. Şu an için test aşamasında olan otomatik çeviri özelliği, genel kullanıma sunulduğunda tüm mesajlarınızı seçtiğiniz bir dile rahatça çevirebilecek. Böylelikle mesajları kopyalayıp Google Translate'e yapıştırarak çevirme gibi zahmetli süreçlerin sonu gelecek.

Paylaşılan ekran görüntülerinden de görüldüğü üzere WhatsApp sizden çeviri için gereken dil paketlerini indirmenizi isteyecek. Ayrıca, farklı bir dile çevrilen mesajların altında "Çevrildi" ifadesi yer alacak.

Bu özelliğin ilk etapta İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe gibi dillerle sınırlı olması bekleniyor. Gelecekteki güncellemelerde ise daha fazla dilin eklenmesi planlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, ilerleyen dönemlerde daha geniş dil seçenekleriyle iletişim kurabilecekler.

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