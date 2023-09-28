WhatsApp, Instagram ve Messenger'a Yapay Zekâ Asistanı Geliyor: Ünlülerle Sohbet Botu!

Bidliğiniz üzere geçtiğimiz gün Meta Connect 2023 etkinliği gerçekleşti ve şirket teknolojik ürünlerini, yazılımlarını ve yeni hedeflerini anlattı. Etkinliğin en dikkat çekici konularından bir tanesi yapay zekâ oldu.

Meta AI ile hazırlanan yeni sohbet botu ve sanal asistan, WhatsApp, Messenger ve Instagram'da kullanılabilecek. Yapay zekâ asistanının oldukça eğlenceli yönleri de bulunuyor.

Görsel Hazırlama ve 28 Farklı Yapay Zekâ Karakteri!

Meta AI, yapay zekâ desteği ve çeşitli yetenekleri olan bir sanal asitan olarak tanıtıldı. Asistanın ilgi gören birinci yeteneği görsel hazırlama konusundaki başarısı oldu. Meta’nın Llama 2 dil modelinden güç alarak gerçek zamanlı bilgilere ulaştığı ve görsel hazırlayabildiği açıklandı.

Bu özellik, DALL-E gibi modellerden bildiğimiz görsel üretme sistemine çok benziyor. Görsel hazırlama ve üretmenin yanı sıra yapay zekâ asistanında 28 farklı karakter olacak. Bu karakterler WhatsApp, Messenger ve Instagram gibi uygulamalarda soru-cevap şeklinde çalışacak.

28 farklı karakterin oluşturulması için birbirinden ünlü isimlerle ortaklık kuruldu. Karakterleri Charli D’amelio, Chris Paul, Snoop Dogg, Kendall Jenner, MrBeast, Dwyane Wade, Paris Hilton ve Tom Brady gibi ünlü isimler canlandıracak.

Kullanıcılar bu ünlü kişilerin yapay zekâ ile canlandırılmış halleriyle sohbet botu üzerinden soru-cevap şeklinde sohbet edebilecek. Anlaşılan o ki Meta, yapay zekâ furyasındaki iddiasını konuşturmak istiyor.

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