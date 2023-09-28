Meta Connect 2023 Etkinliği Gerçekleşti: Neler Tanıtıldı?

Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çatı şirketi Meta, merakla beklenen Meta Connect 2023 etkinliğini gerçekleştirdi ve teknolojik ürünleri ve yazılımları bakımından önemli duyurulara imza attı.

Mark Zuckerberg'in sektörün küçülmesine rağmen 'Metaverse' üzerinde olan ısrarı, şirketin bu alandaki ürünleri üzerine de odaklanmasını sağlıyor.

Meta Quest 3

Bu alanda şirketin baş markası olan ve merakla beklenen Meta Quest'in yeni sürümü Meta Quest 3 tanıtıldı.

128 GB sürümü 499 dolardan tanıtılan Meta Quest 3'ün 512 GB versiyonu ise 650 dolar olarak listelendi. Yeni ürün Quest 2'ye kıyasla %40 daha ince ve daha hafif.

Ürünün işlemci tarafında bizleri Snapdragon XR2 Gen 2 karşılıyor ve Quest 2'ye kıyasla 2 kat daha iyi grafik performansı bahşediyor.

Yapay Zeka Temelli Arkadaşlar

Meta bir süredir üzerinde çalıştığı üretken yapay zekâyı kendine has kişiliklere sahip arkadaşlarınız olarak kullanabileceğinizi açıkladı.

Asistan olarak geçen Meta AI adındaki bu yapay zekâ çok hızlı çalıştığı gibi DALL-E benzeri görseller üretebilecek.

Toplam 28 farklı karakter sunabilen bu yeni yapay zekânın her bir karakteri kendine özgü kişilik özelliklerine sahip olacak ve ilgi alanınız neyse o kişiyi tercih edebileceksiniz.

İkinci Jenerasyon Ray-Ban Akıllı Gözlük

Meta ikinci jenerasyon Ray-Ban akıllı gözlüğe de etkinlikte yer verdi. Yeni gözlük üzerinde daha iyi kamera sensörleri bulunduğundan gözlük ile daha kaliteli fotoğraf ve videolar çekilebilecek.

Ses kalitesi de başarılı olan cihazda 32 GB dâhili depolama yer alıyor ve birçok farklı renkle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Gözlük yalnızca şahsi kullanım için de değil. Dileyen kullanıcılar gözlüğü kullanarak Meta'ya ait sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştirebilecekler. Ürünün fiyatı ise 299 dolar olarak listelenmiş durumda.

Sosyal Medya Platformlarına Yeni Yapay Zeka Araçları

Meta etkinlikte sahip olduğu sosyal medya platformlarına yeni yapay zekâ araçları geleceğini duyurdu. Bu araçlar özellikle içerik oluşturucularının işlerine yarayacak.

Instagram'a gelecek ay eklenecek yeni bir yapay zekâ aracı sayesinde kullanıcılar fotoğraflarını düzenleyebilecekler.

Ayrıca tüm platformlar yine yapay zekâ ile oluşturulan çıkartmalara sahip olacaklar. Tamamen ne istediğinizi yazıp, size özel oluşturulan yeni çıkartmalara erişebilecek ve kullanabileceksiniz.

Peki sizin etkinlikte en çok dikkatinizi çeken duyuru ne oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.