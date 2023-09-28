Meta Connect 2023 Etkinliği Gerçekleşti: Neler Tanıtıldı?
Meta Connect 2023 etkinliği gerçekleşti ve bir dizi yeni yazılım ve ürün kullanıcılara tanıtıldı. Peki etkinlikte en çok neler dikkat çekti? İşte detaylar!
Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çatı şirketi Meta, merakla beklenen Meta Connect 2023 etkinliğini gerçekleştirdi ve teknolojik ürünleri ve yazılımları bakımından önemli duyurulara imza attı.
Mark Zuckerberg'in sektörün küçülmesine rağmen 'Metaverse' üzerinde olan ısrarı, şirketin bu alandaki ürünleri üzerine de odaklanmasını sağlıyor.
Meta Quest 3
Bu alanda şirketin baş markası olan ve merakla beklenen Meta Quest'in yeni sürümü Meta Quest 3 tanıtıldı.
128 GB sürümü 499 dolardan tanıtılan Meta Quest 3'ün 512 GB versiyonu ise 650 dolar olarak listelendi. Yeni ürün Quest 2'ye kıyasla %40 daha ince ve daha hafif.
Ürünün işlemci tarafında bizleri Snapdragon XR2 Gen 2 karşılıyor ve Quest 2'ye kıyasla 2 kat daha iyi grafik performansı bahşediyor.
Apple Vision Pro'nun En Büyük Rakibi Meta Quest 3 Satışa Çıktı!
Apple, Vision Pro satışlarını artırabilmek adına planlarında değişiklik yaparken en büyük rakibi Meta da boş durmadı. Mark Zuckerberg Facebook'ta yaptığı bir canlı yayında Meta Quest 3'ü tanıttı.
Yapay Zeka Temelli Arkadaşlar
Meta bir süredir üzerinde çalıştığı üretken yapay zekâyı kendine has kişiliklere sahip arkadaşlarınız olarak kullanabileceğinizi açıkladı.
Asistan olarak geçen Meta AI adındaki bu yapay zekâ çok hızlı çalıştığı gibi DALL-E benzeri görseller üretebilecek.
Toplam 28 farklı karakter sunabilen bu yeni yapay zekânın her bir karakteri kendine özgü kişilik özelliklerine sahip olacak ve ilgi alanınız neyse o kişiyi tercih edebileceksiniz.
Görsel Düzenlemelerinde Kullanabileceğiniz Yapay Zeka Araçları
Yapay zekâ aracılığıyla birbirinden yaratıcı görseller oluşturmanın mümkün olduğunu artık herkes biliyor. Ancak bazı yapay zeka araçları görsel oluşturmaktan çok, mevcut görsellerde yapacağınız düzenlemelerde işlerinizi kolaylaştırıyor.
İkinci Jenerasyon Ray-Ban Akıllı Gözlük
Meta ikinci jenerasyon Ray-Ban akıllı gözlüğe de etkinlikte yer verdi. Yeni gözlük üzerinde daha iyi kamera sensörleri bulunduğundan gözlük ile daha kaliteli fotoğraf ve videolar çekilebilecek.
Ses kalitesi de başarılı olan cihazda 32 GB dâhili depolama yer alıyor ve birçok farklı renkle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Gözlük yalnızca şahsi kullanım için de değil. Dileyen kullanıcılar gözlüğü kullanarak Meta'ya ait sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştirebilecekler. Ürünün fiyatı ise 299 dolar olarak listelenmiş durumda.
Meta'nın Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Stories'in İkinci Versiyonu Tanıtıldı!
Meta, akıllı gözlük Ray-Ban Stories'i ilk olarak 2021 yılının eylül ayında tanıtmıştı. 300 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan gözlük, beklenilenin aksine pek de ilgi görmedi.
Sosyal Medya Platformlarına Yeni Yapay Zeka Araçları
Meta etkinlikte sahip olduğu sosyal medya platformlarına yeni yapay zekâ araçları geleceğini duyurdu. Bu araçlar özellikle içerik oluşturucularının işlerine yarayacak.
Instagram'a gelecek ay eklenecek yeni bir yapay zekâ aracı sayesinde kullanıcılar fotoğraflarını düzenleyebilecekler.
Ayrıca tüm platformlar yine yapay zekâ ile oluşturulan çıkartmalara sahip olacaklar. Tamamen ne istediğinizi yazıp, size özel oluşturulan yeni çıkartmalara erişebilecek ve kullanabileceksiniz.
Meta'nın Yeni Yapay Zeka Aracı MusicGen Özellikleri
Yapay zekâ destekli sanat eseri üretimi için geliştirilen araçlara bir yenisi daha ekleniyor. Meta tarafından geliştirilen MusicGen, yazıyı müziğe çeviren açık kaynaklı bir uygulama olarak tanıtılıyor.
Peki sizin etkinlikte en çok dikkatinizi çeken duyuru ne oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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