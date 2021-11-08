WhatsApp (iOS) Çoklu Cihaz Desteğine Kavuştu

WhatsApp kısa bir süre önce beta kullanıcıları hedefleyen çoklu cihaz desteği özelliğini resmi olarak duyurmuştu. Bu kapsamda kullanıcılar yardımcı cihazlarda, akıllı telefonları çevrim dışı olsa dahi, WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam edebiliyordu. Şimdi bu özellik WhatsApp (iOS) ile tüm kullanıcılar için yayınlandı.

WhatsApp (iOS) Çoklu Cihaz Desteği Nedir?

WhatsApp'ın kararlı sürümünde kullanıma sunulan Çoklu Cihaz, şu anda kendi içerisinde bir beta programına sahip. Kullanıcılar bu özellikten faydalanabilmek için öncelikli olarak uygulama içerisinden harici beta programına katılmalı. Ardından şartları onaylayarak özelliği hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde akıllı telefonunuz çevrim içi olmasa da, en fazla dört adede kadar yardımcı cihazda WhatsApp kullanabiliyorsunuz. Bu noktada vurgulamak doğru olacaktır çünkü WhatsApp halen yalnızca tek bir cihaz üzerinde çalışabiliyor. Bu özellik ise akıllı telefonunuz çevrim dışı olsa da WhatsApp Web ya da WhatsApp Desktop servislerini kullanabilmenizi mümkün kılıyor.

WhatsApp Çoklu Cihaz Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Bağlı Cihazlar seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Çoklu Cihaz Beta Programı sekmesine basın.

sekmesine basın. Beta'ya Katıl butonuna tıklayın.

Bu adımların ardından Cihaz Bağla butonuna tıkladığınızda, WhatsApp Web ya da WhatsApp Desktop üzerinden oturum açmanız gerekecek. Oturum açtıktan sonra akıllı telefonunuz internete bağlı olmasa da, ve hatta kapalı olsa da, bu uygulamalarda WhatsApp'ı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Unutmayın ki bu özellik şimdilik dört adede kadar yardımcı cihaz destekliyor ve ikincil akıllı telefon kullanımını desteklemiyor. Yani bir WhatsApp hesabı halen yalnızca bir adet akıllı telefonda kullanılabiliyor. Buna ek olarak akıllı telefonunuz on dört günden uzun süre çevrim dışı kalırsa, bağlı cihazlar otomatik olarak deaktif hale geliyor.