WhatsApp Telefonsuz Kullanma Özelliği Geldi

WhatsApp'ı telefonsuz kullanma beta özellik olarak hem Android hem de iOS cihazlarına sunuldu. İşte WhatsApp'ı telefonsuz kullanma ile ilgili bilmeniz gerekenler.

WhatsApp şu anda kullanıcılara Web, Masaüstü ve Portal için WhatsApp'ın yeni sürümünü denemeleri için erken erişim sağlayan çok cihazlı bir beta programı sunuyor. WhatsApp kullanıcılarının, telefonlarını bağlı tutmaya gerek kalmadan bağlantılı yardımcı cihazları kullanmalarına olanak tanıyor.

WhatsApp'ın paylaştığı güncellemeye göre kullanıcılar, tarayıcılar ve diğer cihazlar dahil olmak üzere hesaplarına en fazla dört cihaz bağlayabilir. Şirket, özelliğin uçtan uca şifrelemeyi desteklediğini onayladı, bu da tüm kişisel mesajlarınızın, medyanızın ve aramalarınızın gizli kalacağı anlamına geliyor.

İşin iyi yanı, ana telefonun aktif bir internet bağlantısı olmadığında bile WhatsApp Web, Masaüstü ve Portal'ı kullanabiliyor olmanız. Ancak ana cihazın bağlantısı 14 günden fazla kalırsa bağlantılı cihazların oturumu otomatik olarak kapatılacak.

WhatsApp'ı telefonsuz kullanma

İlk aşamada cihazınızı Web, Masaüstü veya Portal'a bağlamanız gerekeceğini ve ardından akıllı telefonunuzu bağlamadan WhatsApp'ı kullanabileceğinizi belirtmek gerekiyor. İşte bunu nasıl yapabileceğinize hızlı bir rehber:

Adım 1: Telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı simgeye dokunun.

Adım 2: “ Bağlı cihazlar ”a ve ardından “ Çoklu cihaz beta ”ya tekrar dokunun. WhatsApp daha sonra özelliğin sınırlamalarını ve diğer şeyleri açıklayan bir sayfa görüntüleyecek.

”a ve ardından “ ”ya tekrar dokunun. WhatsApp daha sonra özelliğin sınırlamalarını ve diğer şeyleri açıklayan bir sayfa görüntüleyecek. Adım 3: “Betaya Katıl” düğmesine dokunun ve “Devam” düğmesine basın. İşiniz bittiğinde, QR kodunu tarayarak akıllı telefonunuzu WhatsApp Web'e bağlamanız yeterli olacak.

Bu çoklu ortam özelliğini kullanmayı planlıyorsanız, şu anda desteklenmeyen bazı özellikler var. Şirket blog gönderisinde, birincil cihaz iPhone ise, birisi eşlik eden cihazlarda sohbetleri silerse bu özelliğin çalışmayacağını söylüyor.

Bu özellik, WhatsApp'ın çok eski sürümünü kullanan cihazları da desteklemiyor.

WhatsApp, kullanıcıların eşlik eden cihazlarda canlı konumu görüntüleyemeyeceğini not eder. Çoklu cihaz beta özelliği, WhatsApp Web'den bağlantı önizlemeleri içeren mesajları ve eşlik eden cihazlarda bir yayın listesi oluşturmayı/görüntülemeyi de desteklemez.

Yeni WhatsApp özellikleri sayesinde anlık mesajlaşma platformunu daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu özellikler, işlemleri daha hızlı bir biçimde gerçekleştirmenize olanak tanıyor. İşte hayat kolaylaştıran WhatsApp özellikleri.