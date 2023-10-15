WhatsApp Yeni Özellik ile Üst Düzey Gizlilik ve Güvenlik Sunacak!

WhatsApp, gizlilik ve güvenlik konularında sürekli olarak yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Android için WhatsApp beta 2.23.18.15 güncellemesi ve iOS için WhatsApp beta 23.20.1.73 sürümü ile kullanıma sunulan bu özellik sayesinde artık kullanıcılar, aramalar sırasında IP adreslerini güvenli bir şekilde koruyabilecekler.

Artık Kişisel Bilgileriniz Daha Fazla Güvende Olacak!

WhatsApp, kullanıcılarının güvenliğini ve gizliliğini her zaman önemsiyor ve bu yeni özellik, kullanıcıların IP adreslerini ve konumlarını kötü niyetli aktörlerden koruyarak aramalara ek bir güvenlik katmanı eklemelerine olanak tanıyor.

Bu özellik sayesinde, aramalar sırasında IP adresiniz WhatsApp sunucuları üzerinden güvenli bir şekilde aktarılacağı için, bilinmeyen kişilerin özel bilgilerinizi takip etmesini çok daha zorlaştıracak.

Özellik şu an beta test sürecinde ve yakın zamanda daha fazla kullanıcıya sunulacak. Kullanıcılar için bu özelliğe erişim, Android için WhatsApp beta sürümünü Google Play Store'dan ve iOS için WhatsApp beta sürümünü TestFlight uygulamasından yüklemeyi gerektiriyor.

Bu yeni özelliğin, özellikle bilinmeyen kişilerle yapılan görüşmeler sırasında kullanıcıların gizliliğini daha da artırmasına yardımcı olacağı düşünülüyor. Aramaların kalitesinde küçük bir azalma olabileceği unutulmamalıdır, ancak bu ek güvenlik katmanı, gizliliğinizin korunmasını sağlama konusunda büyük bir adımdır.

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