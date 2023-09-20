Nihayet WhatsApp'ın iPad Uyumlu Sürümü Geliyor!

WhatsApp'ın Android kullanıcıları için çalışmaları oldukça fazla. Ancak yıllardır iOS işletim sistemini kullanan insanlar, WhatsApp'ın kendileri için de özellikler geliştirmesini istiyor. Örneğin, birçok kullanıcı uzun zamandır iPad ile uyumlu bir sürüm istiyordu.

Sonunda WhatsApp isteklere kulak verdi ve yeni sürümü için çalışmalara başladı. Buna göre artık iPad'lerde de sohbet etmek mümkün olacak.

iPad'lere WhatsApp Kurulabilecek!

WhatsApp'ın yeni sunacağı güncelleme sayesinde uygulamayı iPad'lere kurmak mümkün olacak. Bunun için kullanıcıların uygulamanın iOS beta sürümünü iPhone ve iPad'ine yüklemesi gerekecek.

Ardından QR kodunu taramak için WhatsApp Ayarları > Bağlantılı Cihazlar > Bir Cihaz Bağla seçeneklerine tıklayarak iPad'i iPhone'a bağlamak gerekecek. Bu aşamada telefonun internet bağlantısı olmasına gerek kalmadan uygulama iPad'de bağımsız olarak kullanılabilecek.

Tablet üzerinden çalışan insanlar için çok büyük kolaylık sağlayacak bu sürüm, tamamlayıcı mod sayesinde iOS veya Android cihaz olmasına bakılmaksızın telefonla senkronize edilecek. Böylece mobil cihaz kapatılsa bile eşlik modu ile iPad'deki hiçbir mesaj gözden kaçmayacak.

Diğer cihazlarda olduğu gibi iPad'lerde de tüm mesajlar uçtan uca şifrelenecek. WhatsApp beta iOS programına erişimi olan herkes, uygulamayı bugünden itibaren iPad'lerine yükleyebilir.

Sohbeti web sürümü dışındaki büyük ekranlara da getirmeyi planlayan WhatsApp'ın bu adımı, kullanıcı deneyimi bakımından oldukça önemli.

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