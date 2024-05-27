WhatsApp'tan Sadece iPhone Kullananlara Özel Yenilik: Meşhur Renk Değiştirilebilecek!

Günümüzde iletişim uygulamaları, telefonlarımızda en çok vakit geçirdiğimiz araçlardan biri haline geldi ve bu iletişim uygulamalarından en çok kullandığımız uygulama olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha çekici hale getirmek amacıyla, tema rengi değiştirme gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri sunmayı planlıyor.

Ancak, bu yeniliklerden faydalanmak için kullanıcıların bir iPhone sahibi olması gerekebilir çünkü iOS için en son WhatsApp beta sürümünde, kullanıcılara daha fazla renk kontrolü sunacak yeni sohbet temaları özelliğine dair ipuçları bulundu. Bu özellik yakında kullanıma sunulabilir.

WhatsApp, Kullanıcılarını Mutlu Edecek Yeniliklerle Geliyor!

WABetaInfo'ya göre, iOS için WhatsApp'ın en son TestFlight sürümü, yaklaşan sohbet temaları özelliğine ilk bakışı sunuyor. Meta, bu eklemeyi kullanıma sunarsa, iPhone kullanıcıları sohbet balonlarını ve duvar kağıtlarını istedikleri gibi özelleştirebilecekler.

WhatsApp, iOS kullanıcılarına sohbet balonlarını ve duvar kağıtlarını değiştirme imkanı sunmanın ötesinde, uygulamanın vurgu rengini kontrol etmek için yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Bu özellik kullanıma sunulduğunda, iPhone kullanıcıları uygulama içi düğmelerin rengini yeşilden diğer tonlara kolayca değiştirebilecekler.

Bu özelliklerin hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtmek önemlidir. Dolayısıyla, Meta'nın bunları kullanıcıların hizmetine sunması birkaç ay sürebilir.

Android kullanıcılarının da bu özelliklere sahip olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil çünkü temayla ilgili özelliklerin Android istemcisi için henüz belirlenmediği görülüyor.