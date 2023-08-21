WhatsApp, Metin Biçimlendirme Özelliğine Yeni Bir Soluk Getiriyor!

WhatsApp'ın hâlihazırdaki metin biçimlendirme özelliğini hepimiz kullanıyoruz. Özellikle yazı tiplerini belirlemek bazen oldukça faydalı oluyor.

Şu an uygulamada kalınlaştırma, üstünü çizme veya italik yazı biçimi gibi birçok farklı seçenek var. Anlaşılan o ki WhatsApp bu özellikleri daha da geliştirmek istiyor.

Gelen yeni habere göre uygulamadaki metin biçimlendirme seçeneklerinin sayısı artacak.

"Code Block” Seçeneği Dikkat Çekiyor!

Özellikle yazılımcıların çok seveceği 'Kod Bloğu' özelliği kod parçacıklarını iletmeyi kolaylaştıracak. Bu özellik, kullanıcıların kod parçacıklarını sohbet baloncuklarında aralıklı yazı tipiyle iletmelerini sağlayacak.

Böylece söz dizimi, vurgulanmış ve daha okunabilir hâle gelmiş olacak.

İkinci yeni metin biçimlendirme özelliği ise 'Alıntı Metin' seçeneği. Bu seçenekle birlikte kullanıcılar sohbetteki bir mesajı alıntılayıp ona cevap verebilecek.

Bu özellik eski sürüme göre biraz farklı olacak. Çünkü yeni alıntı seçeneği, bir mesaja cevap vermek için onu alıntılarken özellikle belirli bir bölümünü vurgulamak için kullanılacak.

Sonuncu özellik ise 'Madde İşaretli Listeler' seçeneği. Bu yeni seçenek sayesinde uygulamaya bir mesajı listeleme ve maddeler halinde belirtme özellikleri gelmiş olacak. Böylece maddeler hâlindeki mesajlar çok daha düzgün görünen listelere dönüşecek.

Bu metin biçimlendirme araçlarının üçünün de yakında tüm iOs ve Android cihazlara geleceği düşünülüyor. Ayrıca şu anda geliştirme aşamasında olan WhatsApp Masaüstü'ne de gelmesi bekleniyor.

Siz yeni metin biçimlendirme araçlarını kullanacak mısınız? Yorumlarınızı bizimle aşağıdan paylaşabilirsiniz.