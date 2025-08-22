WhatsApp'tan Kaçırılan Çağrılara Yeni Çözüm!

WhatsApp’ın kullanıcıların kaçırdıkları aramalar için hatırlatıcı ayarlamalarına olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığını geçtiğimiz ay sizlere duyurmuştuk. Şimdi de şirketin cevapsız aramalar için sesli mesaj benzeri bir özellik üzerinde çalıştığını öğrendik.

WhatsApp Cevapsız Aramalara Dönüşü Kolaylaştıracak

WABetaInfo ekibi bu özelliği WhatsApp’ın Android için geliştiricilere sunduğu 2.25.23.21 beta sürümünde keşfetti. Sistemin çalışma mantığı oldukça basit: WhatsApp üzerinden birini aradığınızda ve arama yanıtsız kaldığında, ekranda “Yeniden ara” ve “İptal” seçeneklerinin yanında “Sesli mesaj kaydet” kısayolu görünecek.

Aynı “Sesli mesaj kaydet” seçeneği, kişinin sohbet ekranında da yer alacak. Bu iki kısayol sayesinde, aramanıza cevap veremeyen kişiye hızlıca sesli mesaj gönderebileceksiniz. Elbette hâlihazırda sohbet içerisindeki "ataş" simgesine dokunarak sesli not kaydetme seçeneğiniz var, ancak yeni kısayollarla bu sürecin daha pratik hale gelmesi hedefleniyor.

WABetaInfo’nun aktardığına göre özellik şu anda Android’de bazı beta test kullanıcıları için erişilebilir durumda. Ancak ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.