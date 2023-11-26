WhatsApp Kaldırdığı Özelliği Web Sürümüne Geri Getiriyor!

WhatsApp'ın sevilen tek seferlik fotoğraf ve video gönderme özelliği, geçtiğimiz sene web sürümünden kaldırılmıştı. Ancak aradan geçen bir yılın ardından özelliğin masaüstüne yeniden getirileceği öğrenildi.

Bilgisayarda Kullanılabilecek!

Bildiğiniz üzere WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine tek seferlik fotoğraf veya video göndermesine olanak tanıyor. Bu özellik bir sene önce olduğu gibi yeniden web sürümünde kullanılabilir olacak.

Kullanıcılar, bilgisayarlarından da birbirlerine tek seferlik video veya fotoğraf gönderebilecek, görüntüleyebilecek. Özellik WhatsApp Web'in en son sürümünü kullanan bazı kullanıcılara şimdiden sunuldu.

Tek seferlik fotoğraf veya video gönderme özelliği sayesinde medya öğelerinin cihazın belleğinde saklanması önleniyor. Böylece hem yer tasarrufu yapılıyor hem de daha iyi bir gizlilik düzeyi sunulmuş oluyor.

Tek seferlik mesaj özelliği, masaüstü uygulamasından gönderilirken bile geçici olacak ve telefona ihtiyaç duymadan bilgisayar üzerinden görüntülenebilecek.

Peki siz tek seferlik mesaj özelliğini kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.