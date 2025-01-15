WhatsApp Yeni Güncellemesiyle Kontrolü Tamamen Size Veriyor

Meta, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp için yeni bir dizi özellikle karşımızda: Kamera efektleri, selfie çıkartmaları, hızlı tepkiler ve çıkartma paketi paylaşımı artık kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İşte detaylar:

Hızlı Tepkiler Artık Daha Kolay

Bir mesaja tepki vermek artık çok daha pratik olacak. Mesajın üzerine çift dokunduğunuzda, en sık kullandığınız emojiler kaydırılabilir bir menüde görüntülenecek. Böylece doğru tepkiyi seçmek için eskisi gibi aşağıya kaydırarak arama yapmanıza gerek kalmayacak.

Ayrıca çıkartmalar da geniş kapsamda elden geçiriliyor. Bundan böyle selfielerinizi çıkartmaya dönüştürebileceksiniz.

Çıkartmalar Özelliği Genişletiliyor

Çıkartma tepsisine gidip "Oluştur" ikonuna dokunduğunuzda, kamera seçeneğini kullanarak kendi çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Ancak bu özellik şu an sadece Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. iOS kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda.

Meta, geçtiğimiz yılın Ekim ayında WhatsApp çıkartma özelliklerini geliştirmeyi planladığını duyurmuştu. O zamandan bu yana GIPHY çıkartma kütüphanesi entegrasyonu ve kişiselleştirilebilir çıkartma yapıcı gibi özellikler uygulamaya eklendi.

Ayrıca bulduğunuz eğlenceli çıkartma paketlerini direkt olarak arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz yeni bir özellik de eklenecek.

WhatsApp Kamerasında Kalite Değişiklikleri

WhatsApp'ın yeni kamera efektleri, mesajlaşma deneyiminizi daha eğlenceli hale getirecek. Snapchat'in ilk zamanlarından aşina olduğumuz efektler ve renkleri görmeyi bekleyebiliriz.

Bunun yanı sıra 30'dan fazla arka plan, filtre ve efekt arasından seçim yaparak, fotoğraf ve videolarınızı özelleştirebilir ve bunları kişisel veya grup sohbetlerinizde paylaşabilirsiniz.