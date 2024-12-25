WhatsApp'a Dosya Paylaşımı İçin Hayat Kurtarıcı Yeni Bir Özellik Geliyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, kullanıcıların işine yarayacak yeni özellikleri platformuna eklemeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise pek çok kişi için hayat kurtaran cinsten.

Aktarılanlara göre platform, kullanıcıların fiziksel dosyalarını direkt olarak telefonunun kamerası üzerinden tarayıp paylaşalabilmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.

Kullanıcılar, Kamera İle Taradığı Dosyalarını WhatsApp'ta Paylaşabilecek

WhatsApp'ın son olarak yayınladığı iOS beta sürümünde tespit edilen yeni özellik dosya paylaşımını adeta farklı bir yere taşıyacak. Kullanıcılar, sohbetlerinde dosya paylaşmak istediğinde "dosya tarama" seçeği ile kamera aracılığıyla fiziksel olarak yanında bulundurduğu dosyalarını WhatsApp'ta belge olarak paylaşabilecek. Bu özelliğin şimdiye kadar özel cihazlar veya uygulamalar aracılığyla yapıldığını belirtelim.

Şu anda test edilen yeni dosya tarama özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bunun gibi pek çok farklı yeniliği beta sürümünde test eden WhatsApp'ın gelecekte yayınlayacağı güncellemelerle mevcut özelliği kullanıcılara sunacağını tahmin ediyoruz.

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