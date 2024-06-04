WhatsApp Kanal Sahipleri Yaşadı: Yeni Gelecek Özellikle Birlikte İşler Fazlasıyla Kolaylaşacak!

WhatsApp, tüm kullanıcıları için yeni özellikler sunmaya ve mevcut özellikleri geliştirmeye devam ederken kanal sahiplerine özel yenilikler de gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp Web kullanan kanal sahiplerinin kanallarındaki tüm hareketlere yönelik analizleri görebilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Bahsi geçen analiz özelliği kanal sahiplerinin hedef kitlelerini ve içerik performanslarını ölçümleyebilmesine yönelik oldukça ayrıntılı bir bilgi sunmak üzere geliştiriliyor. Web tarafında geliştirilmeye devam eden özelliğin Android kullanıcıları için de geleceği ortaya çıktı.

Kanal Analiz Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Paylaşılan ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi kanal bilgisinin olduğu ekranda yeni bir analiz bölümü yer alıyor. Buradaki yeni bölümde kanal sahipleri kanallarına ait performansa dair kapsamlı ve detaylı bir analize ulaşabilecek.

Bu analizlerde kanalda paylaşılan gönderileri görenlerin kişi sayısını, ulaşılan hesapların en yüksek hangi ülkede olduğu ve 30 gün içinde takipçilerdeki artış azalış oranı da görünüyor olacak.

Kanal analiz özelliğinin bu gibi detaylar veriyor olması, kanal sahiplerinin içerik stratejilerini geliştirmenin ötesinde hedef kitlesini net bir şekilde görebilme ve sonraki çalışmalarını buna yönelik belirleyebilme avantajları sağlayacak.

Şu an için hem Web hem de Android'e geleceği bilinen yeni kanal analiz özelliği geliştirilme aşamasında. Uygulamanın ilerleyen sürüm güncellemeleri ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Özellik kullanıcıların erişimine açıldığında yine bilgilendiriyor olacağız.