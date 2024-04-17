WhatsApp Kanallar Bir Yeni Özelliğe Daha Kavuşuyor: Ne Zaman Kullanılabilecek?

WhatsApp, WaBetaInfo'nun aktardığına göre yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. WhatsApp Kanallar özelliğini kullanan kanal sahipleri, yeni güncelleme ile takipçileriyle daha fazla etkileşim halinde kalabilecekler.

Geliştirilmekte olan bu özellikle birlikte, kanal sahipleri bu alanı daha sık ve verimli bir şekilde kullanabilecek. Kanalı takip eden kullanıcılar da yeni özellik sayesinde eski mesajları görebilmek için kanal içerisinde sayfa kaydırma ihtiyacı duymacak.

WhatsApp İletişimi Daha da Kaliteli Hale Getiriyor

WhatsApp şu anda kanal sahiplerinin güncellemelerine yanıt verebilmelerini sağlayacak bir özelliği test etme sürecinde. Şu anda, kanal sahiplerinin güncellemelere yanıt verme yeteneği bulunmadığından, geçmişte paylaşılan belirli güncellemeleri alıntılamak karmaşık hale geliyor.

Bu özellikle birlikte, kanal sahipleri sonunda kendi güncellemelerine yanıt verebilme yeteneğine sahip olacaklar ve böylece takipçileriyle iletişimi ve etkileşimi artıracaklar. Kanal sahiplerinin güncellemelerine yanıt verebilme yeteneği, organizasyon açısından önemli avantajlar sunabilir.

Yanıtlar ilgili içeriğe doğrudan bağlandığı için, kullanıcıların ilgili olanları bulmak için kanalda uzun bir güncelleme listesini kaydırmalarına gerek olmayacak. Bu özellik gelecek bir güncellemede kullanıma sunulacak.