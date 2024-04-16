WhatsApp Kanallar'a Yine Telegram Benzeri Bir Özellik Geliyor: Nasıl Kullanılacak?

WhatsApp'ın yeni gelecek güncellemesiyle birlikte Kanallar sayfasına yeni bir özelliğin geleceği belli oldu. Yeni özellik, kullanıcıların istedikleri kanalı en üstte görmesini sağlamak amacıyla geliştiriliyor.

İsteğe bağlı olarak kanalları listenin başına sabitlemek mümkün hale gelecek. Android kullanıcıları için geliştirme aşamasında olan özellik, iOS kullanıcı için de test edilmeye başlandı. Sıradaki beta güncellemesi ile birlikte kullanıcılar özelliği test etmeye başlayabilecek.

Kanal Sabitleme Özelliğinin Sunacağı Avantajlar

Uzun bir süredir Telegram benzeri kanallar özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, platformun hem web hem de mobil uygulamasına sayısız yenilik gelmeye devam ediyor. Test edilmeye başlanan yeni kanal sabitleme özelliği ile favori kanallar artık listenin en üstünde görüntülenmeye başlayacak.

Ekran görüntüsünde de net bir şekilde görülen özellik, maksimum 3 kanal sabitleme ile sınırlı kalacak. Test aşamasından geçildiği zaman bu sayının 5 kanala kadar çıkabileceği de düşünülüyor. Geliştirme aşamasında olan kanal sabitleme özelliği, şu an göründüğünden daha farklı bir şekilde de gelebilir.

Bu özellik ile birlikte WhatsApp Kanallar'ı kullanan kişilerin deneyimini iyileştirilmiş olacak. Resmi olarak özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara geleceği kesinleşmemiş olsa da sıradaki güncelleme ile birlikte geleceği düşünülüyor.