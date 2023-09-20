WhatsApp'ın Yeni Özelliği Flows Ortaya Çıktı: Uygulama İçi Alışveriş Deneyimi!

WhatsApp, Flows adlı yeni bir özellikle uygulama içi alışveriş deneyimini geliştiriyor ve kullanıcıların uygulamadan çıkmadan randevu rezervasyonu veya uçuş koltuğu seçimi gibi görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyor.

Satıcılar bu deneyimleri oluşturmak için metin kutuları ve takvimler gibi çeşitli yapı taşlarına sahip olacaklar. WhatsApp'ın yeni özelliği Flows, Banco Pan, MagaLu, Lenovo, Redbus, SBI ve Spinny gibi işletmelerle test edilmeye başlandı.

Amaç, WhatsApp içindeki ticari mesajlaşmayı zenginleştirmek ve bu yeni özellik şu anda e-ticarete yönelik olsa da WhatsApp diğer işletme türleri için de kullanımını genişletmeyi planlıyor.

WhatsApp'ın Yeni Flows Özelliği Test Ediliyor

WhatsApp, Flows için tüccarlardan ayrıca ücret talep etmeyecek ve işletmelerin 24 saatlik bir süre içindeki etkileşimler için ücretlendirildiği mevcut ödeme modeline uyacak. Ayrıca WhatsApp, kullanıcılara daha fazla ödeme seçeneği sunmak için başlangıçta Hindistan'da Razorpay ve PayU gibi yeni ödeme ortakları ile çalışacak.

WhatsApp, daha fazla konuşma ve işlemi teşvik ederek işletme gelirini artırmayı hedefliyor. Ayrıca şirket, tüccarlar için kişiselleştirilmiş mesajları test etmeye başladı.

WhatsApp'ın Business uygulaması aylık 200 milyon aktif kullanıcıyı aştı ve şirket, uygulama içindeki alışveriş deneyimini geliştirmek için var gücüyle çalışıyor.

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