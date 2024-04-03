WhatsApp Kanallar’a Yeni Bir Özellik Geliyor: Kullanıcıya Neler Sunacak?

WhatsApp, iOS kulanıcıları için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WaBetaInfo'nun fark ettiği özellik, kullanıcılara yeni bir güncelleme ile birlikte gelecek.

Bu güncelleme ile birlikte gelecek yenilik sayesinde kullanıcılar daha fazla benzer kanalı keşfetmeye başlayabilecek. Böylece iOS kullanıcıları WhatsApp'ın "Kanallar" özelliğini daha efektif ve yoğun bir şekilde kullanabilecek.

Daha Fazla Kanalı Keşfetme Özelliği Gelecek

Kanal bilgisi ekranında benzer kanallara ilişkin öneriler görünecek. Ayrıca, benzer kanalların listesi yalnızca kanal bilgisi ekranında değil, bir kanalı takip etmeye çalıştığınızda da görünecek.

Ek olarak önerilen kanal sayısı benzer kanalların bulunup bulunmadığına göre değişmekte olup, önerilen kanal sayısı 5'e kadar çıkabilmektedir. Ancak benzer kanalların kullanılabilirliği geliştikçe bu sayı zaman içinde değişecek.

Deneme aşamasındaki özellik, kullanıcılar için içerik keşfini önemli ölçüde artıracak ve benzer kanalları önererek ilgi alanlarına uygun içeriklere erişimlerini genişletecek.

Kullanıcılar WhatsApp'ta bulunan birçok kanalın farkında olmayabilir ve bu özellik, ilgi çekici bulabilecekleri yeni içerikleri keşfetmelerine yardımcı olacak. Özellik aynı zamanda kanal sahiplerinin görünürlüğünü ve kitle erişimini artırarak fayda sağlayacak.

Daha fazla benzer kanalı keşfetmeye yönelik özellik henüz geliştirilme aşamasındadır ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi ile kullanıma sunulacak.