WhatsApp Kanallara Yeni Özellikler Geliyor: Kanal Sabitleme ve Dahası!

Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulaması WhatsApp, her geçen güncellemede yeni özellikleriyle kullanıcılara daha kullanışlı bir WhatsApp sunma arzusunu sürdürüyor.

WhatsApp'ın Android Beta sürümü 2.24.13.3'e gelen yeni bir özellik, kullanıcıların artık favori kanallarından en fazla iki tanesini kanal listelerinin en üstüne sabitleyebileceğini, böylece düzenli olarak takip ettiği kanallardan gelen güncellemeleri kaçırmayacağını gösteriyor.

WhatsApp Kanalları Artık Sabitlenebilecek

Daha önce kullanıcılar en sık ziyaret ettikleri kanalları bulmak için abone olduğu kanallar arasından o kanalı bularak güncellemelerine girmek zorundaydı ancak bu son güncelleme ile kullanıcılar en fazla iki kanalı seçip en üste sabitleyerek merak ettikleri gelişmelere daha hızlı bir şekilde erişebilecekler.

Yeni kanal sabitleme özelliğine ek olarak kullanıcılar artık birden fazla kanal üzerinde aynı anda sessize alma, okundu olarak işaretleme ve hatta birlikte sabitleme gibi toplu eylemler gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğunun birden fazla kanala abone olduğu düşünüldüğünde bu özellikler kullanıcıları oldukça sevindirecek.

Şimdilik kanallara gelen bu yeni özellikler yalnızca sınırlı sayıda WhatsApp Beta kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Özelliklerin test süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra WhatsApp tüm kullanıcılara bu yeni özelliklerin kullanımını açacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.