WhatsApp Beklenen Özelliğine Kavuştu: Öncelik iOS Kullanıcılarının

Discord ve eski MSN kullanıcılarının iyi bileceği bir özellik, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a entegre edilecek. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları tarafından erişebileceği söylenen bu özellik; WhatsApp durum kısmına zamanlayıcı eklenmesini sağlıyor.

Artık "Hakkında" kısmına bir yazı yazdığınızda, silinmesi için bir zaman dilimi seçebileceksiniz Eğer yazının 2 saat sonra kaybolmasını istiyorsanız "2 saat" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Belirlenen süre geçtiğinde yazı otomatik olarak siliniyor.

WhatsApp Zamanlayıcılı Durum Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kaybolan durumlar özelliği tamamen kişinin isteğine göre şekillendirilebilecek parametrelere sahip. Hazır ayarlardan 30 dakika, 1 saat veya 1 gün seçeneklerini seçebiliyorsunuz; ilaveten özel zamanlayıcı ile durum süresini 1 aya kadar uzatmak da mümkün.

WhatsApp durumlarını yalnızca izin verilen kişiler görebiliyor. Kullanıcı bir WhatsApp durumu kaybolduktan sonra kendi özel geçmiş kısmına giderek önceki durumlarını inceleyebiliyor. WhatsApp durumları süre dolduğunda otomatik olarak silindiği gibi kullanıcının isteğine göre, manuel olarak daha erken de silinebilir.

Android sürümü kullanıcıları için bu özelliğin ne zaman aktifleştirileceği belli olmadı, ancak iOS kullanıcıları, "Hakkında" kısmına giderek "Süre" kısmından özelliği kullanmaya başlayabiliyor.