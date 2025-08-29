Xbox'ta 5.231 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında RPG'den şehir kurmaya kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında EA Sports College Football 26, Surviving Mars, The Knightling ve Lost Eidolons bedava oldu. Kampanya 31 Ağustos'ta sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

The Knightling'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. EA Sports College Football 26, Surviving Mars ve Lost Eidolons'a erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Surviving Mars Nasıl Bir Oyun?

Surviving Mars, strateji ve şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Mars'ta koloni kurmaya ve bu koloniyi gezegenin zorlu koşullarına karşı hayatta tutmaya çalışıyoruz. Oyunun temel amacı Mars'ta yaşanabilir bir üs inşa etmek, kaynakları yönetmek ve insanlığın geleceğini güvence altına almak.

Mars'ta hayatta kalmak için oksijen, su, yemek ve enerji gibi kaynakları dikaktli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Oyunda yeni teknolojiler araştırarak daha gelişmiş binalar, araçlar ve yaşam destek sistemleri inşa edebiliyoruz. Bu, koloninin daha dayanıklı ve verimli olmasını sağlıyor.

The Knightling Nasıl Bir Oyun?

The Knightling, aksiyon-macera ve platform ögelerini birleştiren bir rol yapma oyunudur. Genç şövalyenin tehlikeli bir maceraya adım attığı oyunda hem saldırı hem de savunma için kalkan kullanıyoruz. Hatta bu kalkan, yokuştan aşağıya doğru hızlıca inmemizi de sağlıyor.

Oyunun temel amacı, bu geniş dünyayı keşfetmek ve görevleri tamamlamak. Çizgi film tarzı grafikleri, mizahi anlatımı ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda karkaterimizi geliştirmek için yetenek ağacı da mevcut.

Lost Eidolons Nasıl Bir Oyun?

Lost Eidolons, en iyi RPG oyunları arasında yer alıyor. Savaşlar bir satranç tahtası gibi kareli haritalar üzerinde gerçekleşiyor. Her birim, sırası geldiğinde hareket edebiliyot, saldırabiliyor veya yeteneklerini kullanabiliyor. Düşmanların hareketlerini tahmine tmek ve stratejik kararlar vermek, savaşların sonucunu belirliyor.

Oyunda okçu, kılıç ustası ve büyücü gibi çeştili sınıflar bulunuyor. Her birim, farklı bir sınıfa ve kendine özgü yeteneklere sahip. Savaş esnasında birimlerimizi doğru pozisyonlara yerleştirmek ve düşman türlerine karşı doğru birimleri kullanmak hayati önem taşıyor.

EA Sports College Football 26 Nasıl Bir Oyun?

EA Sports College Football 26, Amerikan futbolu deneyimini sanal ortama taşıyan bir spor oyunudur. Yeni ofansif ve defansif mekaniklere sahip olan oyunun Ultimate Team modunda Kendi hayalinizdeki takımı, geçmişin efsane oyuncuları ve günümüzün yıldızlarından oluşan bir kadroyla kurabiliyoruz.

Gerçekçi bir oynanış sistemine ve kaltieli grafiklere sahip olan oyunda Ultimate Team'in yanı sıra Dynasty ve Road to Glory modları da bulunuyor. Bu modlar, uzun süre eğlenceli zaman geçirilmesine yardım ediyor.

Xbox mağazasında kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlardan hangilerini beğendiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.