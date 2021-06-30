WhatsApp Kaybolan Fotoğraf Özelliği İlk Kez Görüntülendi

WhatsApp kaybolan fotoğraf özelliği bir süredir iddia seviyesinde biliniyordu. Mart ayında çıkan ilk haberlerde, mesajlaşma uygulamasının yeni fotoğraf gönderme özelliği alacağı dile getirilmişti. Bugün itibarıyla yeni özelliğin ilk görselleri de internete düştü.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesi tartışamları arasında yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Halihazırda 2 milyar kadar farklı telefonda kullanılmaya devam edilen uygulama, kullanıcılarına gizlilik sözleşmesi dayatıyordu. Yeni gizlilik sözleşmesine onay vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını dahi söyleyen Facebook, farklı stratejiler geliştirmeye başlamıştı.

Kullanıcı verilerinin WhatsApp Business ile paylaşılmasını ön gören yeni gizlilik sözleşmesi ile milyonlarca kullanıcı kaybeden WhatsApp, buna rağmen gelişmeye devam ediyordu. Son günlerde özellikle medya paylaşımları konusuna odaklanan geliştiriciler, son olarak tek seferlik fotoğraf özelliği konusunda geliştirmeyi bitirdiler.

WhatsApp Kaybolan Fotoğraf Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Aslında Instagram'dan bildiğimiz şekilde bir sistem kurgulayan WhatsApp, istenilen görsellerin sadece 1 kere açılmasına izin veren bir özellik geliştirdi. Bu özellikle birlikte, kullanıcılar isterlerse karşı tarafa sadece 1 kere görüntülenebilen fotoğraflar atabilecekler. Bu fotoğraflar görüntülendikten sonra ise her iki taraftan da silinecek.

Instagram'da veya benzer uygulamalarda olduğu gibi çalışan yeni özelliğin detayları ise şöyle:

Okundu bilgilerini devre dışı bırakırsanız, alıcı fotoğrafı veya videoyu bir kez görüntülemek üzere açıp açmadığınızı görmeye devam eder, ancak alıcının sizinkini ne zaman açtığını göremezsiniz. Gruplarda, okundu bilgilerini devre dışı bırakmış olsanız bile diğer katılımcıların süresi dolan fotoğrafları ne zaman açtığını görebilirsiniz.

Alıcı, ekran görüntüsü veya video çekimi alarak fotoğrafı veya videoyu kaydedebilir ve ekran görüntüsü algılama olmadığı için WhatsApp size bildirimde bulunmaz: dikkatli olun!

Ayrıca bir kez görüntülenecek şekilde ayarlanmış fotoğrafları ve videoları gruplar halinde paylaşabilir ve bunları Mesaj Bilgisi'nde kimin açtığını görebilirsiniz.

Ortak gruplardaki engellenen kişiler yine de bu fotoğrafları ve videoları açabilir: aslında size mesaj gönderemezler veya sizi arayamazlar, ancak yine de sizinle gruplar halinde etkileşime girebilirler.

Bu özelliği etkinleştirmemiş kişilere bir kez görüntüle özelliğini kullanarak bir fotoğraf gönderirseniz, bir kez görüntüle özelliği çalışmaya devam eder ve yalnızca bir kez görüntüleyebilirler.

Şimdilik sadece Android beta kullanıcılarının kullanımına açılan tek seferlik fotoğraf özelliğinin bir iki ay içinde tüm kullanıcılara açılacağı söyleniyor.