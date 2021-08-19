WhatsApp Kaybolan Mesajlara Yeni Süre Seçeneği Geliyor

WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliği için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması için gelecek yeniliğe dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Kaybolan Mesajlar İçin Yeni Süre Seçeneği Yolda!

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda süreli mesajlar isimli özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunmuştu. WhatsApp Messenger'a eklenen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yalnızca belirli bir süre boyunca görüntülenebilecek mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Böylece gönderilen mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.

Kaybolan mesajlar özelliğinde mesajların ne kadar süre sonra silineceğine dair herhangi bir seçenek bulunmuyor. Bu durum da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor çünkü bazı kullanıcılar mesajların daha kısa süre içerisinde silinmesini istiyor. WABetaInfo tarafından geçtiğimiz ay Twitter üzerinden paylaşılan tweette şirketin 24 saat süre seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket 90 gün süre seçeneği üzerinde çalışıyor. WhatsApp Messenger, çok yakında kullanıcılara 24 saat, 7 gün ve 90 gün olmak üzere üç farklı süre seçeneği sunulacak. Kullanıcılar ayrıca süre ayarlama sayfası üzerinden süreli mesajlar özelliğini devre dışı bırakabilecek.

WABetaInfo tarafından WhatsApp Messenger'ın 2.21.9.6 sürüm numarasına sahip beta uygulamasında tespit edilen yeni süre seçeneğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Söz konusu yeni seçeneklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor. 90 gün ve 24 saat seçeneklerinin çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp Süreli Mesajlar (Kaybolan Mesajlar) Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformunda yer alan kaybolan mesajları aktif etmek oldukça pratiktir. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak özelliği etkinleştirebilir ve gönderdiğiniz mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. İşte geçici mesajlar özelliğini açmak için yapılması gerekenler!