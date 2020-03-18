WhatsApp Koronavirüs için Harekete Geçti

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili harekete geçti. WhatsApp yaptığı açıklamada koronavirüs bilgi sayfasının oluşturulduğunu söyledi.

WhatsApp, Sahte Mesajlara Savaş Açtı

WhatsApp, COVID-19 salgını ile ilgili yapılan sahte haberlere ve diğer yanlış bilgilere mücadele etmek için iki yeni girişimi başlattı. WhatsApp, Poynter Enstitüsü'nün Uluslararası Gerçek Kontrol Ağı'na (IFCN) 1 milyon dolar bağışladığını söyledi.

Bağışın yanı sıra şirket bilgi sayfasının da kurulduğunu açıkladı. Bilgi sayfasında yer alan açıklamada " WhatsApp en önemli kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. İşte WhatsApp'ı arkadaşlarınıza ve ailenize bakmak, en son resmi sağlık bilgileriyle güncel kalmak ve bilgileri sorumlu bir şekilde paylaşmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler. " yazmakta.

Sayfada ayrıca "Aldığınız mesajları düşünün, çünkü koronavirüs hakkında gönderilen her şey doğru olmayabilir. Gerçekleri diğer güvenilir resmi kaynaklarla ile doğrulayın. Bir şeyin doğru olduğundan emin değilseniz, iletmeyin." uyarısı yer almakta.

WhatsApp'ın koronavirüs için açtığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Koronavirüs aşısı için çalışmalar devam etmekte.