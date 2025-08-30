WhatsApp'ta Kullanıcı Adı Dönemi: Numaraya Gerek Kalmadı

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizliliğine önem veren kullanıcıları sevindirecek bir haberle gündemde. Bildiğiniz üzere WhatsApp'a telefon numarası olmadan kayıt olmak mümkün değildi. Telegram'da yıllardır olan "kullanıcı adı ve numara gizleme" özelliğinin WhatsApp'ta olmayışı, kullanıcıların gizlilik adına platform değiştirmesine yol açıyordu.

Ancak şimdi işler değişiyor: WhatsApp, rakibi Telegram gibi "kullanıcı adı ile arama" özelliğini hayata geçiriyor. Yeni özellik kullanıma sunulduğunda, sohbetler sekmesindeki bir düğme ile kişiler listenize ve gruplarınıza erişebileceksiniz.

WhatsApp'ta Telefon Numarası Gizlemek Mümkün Olacak

Artık yeni biriyle tanıştığınızda, telefon numaranızı vermek yerine sadece belirlediğiniz kullanıcı adınızı paylaşmanız yeterli olacak. Böylece hem rahatça iletişim kurabilecek hem de numaranızın gizli kalmasını sağlayabileceksiniz. Dahası, sistemin kötüye kullanımının engellenmesi için konuşmalar spam korumasıyla filtrelenecek.

Tabii burada belli başlı kurallar da bulunuyor. Örneğin kullanıcı adınızın başka biri tarafından kullanılmıyor olması gerekiyor. Bununla beraber benzersiz bir uzunluğa sahip olması ve harf içermesi şartı da var. Meta, söz konusu önlemleri sahte hesapların önüne geçmek için aldı.

Kullanıcı adıyla arama yaptığınızda profil fotoğraflarını görebileceksiniz. Ancak kullanıcı, gizlilik kısmında ayarları herkese açık konuma getirmediyse fotoğraf görünmeyecek. Kullanıcı adı üzerinden başlatılan tüm sohbetler, tıpkı normal WhatsApp görüşmeleri gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak.

Kullanıcı Adı Zorunlu Mu?

Dileyen WhatsApp kullanıcıları iletişim kurmak için telefon numaralarını kullanmaya devam edecebilecek. Yani herkesin kullanıcı adına geçiş yapması gibi bir durum söz konusu değil. İlaveten, kullanıcı adına geçiş yapsanız bile, adınızın aramalarda gözükmemesini sağlayan filtreyi aktifleştirebiliyorsunuz.