WhatsApp, Mac İçin Tasarlanmış Yeni Masaüstü Sürümünü Tanıttı!

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda Windows masaüstü için yeni sürümünü tanıtmıştı. Şimdi ise macOS için yeniden tasarlanmış ve grup çağrılarını Apple'ın masaüstü işletim sistemine getiren iyileştirilmiş yeni sürümünü tanıttı.

Bu sürüm sayesinde Mac kullanıcıları, uygulamanın görüntülü görüşme özelliğini bilgisayarları üstünden rahatça kullanabilecek. Mac kullanıcılarının alışık olduğu tasarım ile yeniden şekillendirilen uygulama, Meta tarafından tanıtıldı.

WhatsApp'ın blog sayfasında yapılan açıklamaya göre Mac kullanıcıları, görüntülü aramalarda en fazla 8 kişiyle, sesli aramalarda ise en fazla 32 kişiyle bağlantı kurabilecek.

Ayrıca WhatsApp'ın yeniliklerinden bir tanesi olan grup aramaları özelliği, Mac cihazları için de geçerli olacak.

Öyle ki kullanıcılar grup aramalarına arama başladıktan sonra da katılabilecek. Arama geçmişini ve bildirimlerini uygulama kapalıyken bile alabilecek.

Ayrıca sohbet baloncuklarında diğer masaüstü özelliklerinde olduğu gibi mesaj sürükleme özelliği de aktif olacak.

WhatsApp'ın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın başlarında, Windows masaüstü için yeni bir WhatsApp uygulamasını kullanıma sunmuştuk. Şimdi de aynı iyileştirilmiş deneyimi Mac kullanıcılarına getiriyoruz.

Yeni Mac için WhatsApp uygulamasıyla artık Mac bilgisayarınızdan grup aramaları yapabilecek; görüntülü aramalarda en fazla 8 kişiyle ve sesli aramalarda en fazla 32 kişiyle bağlantı kurabileceksiniz. Bundan böyle bir grup aramasına arama başladıktan sonra da katılabilecek, arama geçmişinizi görebilecek ve gelen arama bildirimlerini uygulama kapalıyken bile alabileceksiniz.

Mac kullanıcılarının aşina olacağı şekilde yeniden tasarlanan uygulama, WhatsApp'ı büyük ekranda kullanırken daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak. Bir sohbete kolayca sürükleyip bırakarak dosyaları paylaşmanız ve sohbet geçmişinizin daha fazlasını görmeniz de mümkün."