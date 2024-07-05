WhatsApp Kullanıcılarının Güvenliği İçin Büyük Adım: Mavi Tik Geliyor!

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme olan 2.24.14.18 sürümünü kullanıcılarına sunuyor. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp, doğrulanmış kanallar ve işletmeler için yeşil doğrulama rozetini mavi bir onay işareti ile değiştirmeyi planlıyor. Bu yenilik, Meta platformları arasında görsel bir uyumu sağlamayı hedefliyor.

WhatsApp, Güvenlik Önlemlerini Arttırıyor mu?

WhatsApp'ın yeni güncellemesi, Instagram ve Facebook gibi Meta platformlarıyla uyumlu mavi onay işareti özelliğini test etmeye başladığını gösteriyor.

Bazı beta kullanıcıları, bu yeni özelliği deneyimleyebiliyor ve WhatsApp'ın bu değişikliği geniş kitlelere sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Mavi onay işareti, kullanıcıların doğrulanmış kanallar ve işletmelerle etkileşimde bulunduklarını güvence altına alarak, güvenilirliklerini artırmayı ve sahte hesap riskini azaltmayı amaçlıyor.

WhatsApp'ın yeşil doğrulama rozetini mavi bir onay işareti ile değiştirmesi, Meta platformları arasında görsel kimlik bütünlüğünü sağlamanın yanı sıra kullanıcıların güvenini artırma amacını taşıyor.

Bu güncelleme, WhatsApp'ın diğer Meta uygulamalarıyla uyumlu bir deneyim sunmasına olanak tanıyarak marka tanıma ve kullanıcı güvenini güçlendirmeyi hedefliyor. WhatsApp beta kullanıcıları, bu yeni özelliği deneyimlemeye başlayabilir ve önümüzdeki haftalar içinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.