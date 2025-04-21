WhatsApp'ın Yeni Özelliği Yabancı Dil Sorununu Ortadan Kaldıracak

En popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp'ın yeni özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu anda test aşamasında olan özellik, yabancı dil sorununu ortadan kaldıracak. Böylece bilmediğiniz dilleri bile rahatlıkla anlayabileceksiniz.

WhatsApp'ta Mesajlar Otomatik Çevirilecek

WhatsApp'ın 2.25.12.25 numaralı beta sürümünde mesaj çeviri özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, mesajların otomatik olarak farklı dile çevrilmesini sağlayarak büyük bir sorunu çözecek. Çeviri süreci sunucular yerine cihaz üzerinden gerçekleşecek.

Yeni özelliğe dair ekran görüntüleri de paylaşıldı. Bu görseller, kullanıcıların dil paketlerini indirmelerine ve mesajları doğrudan uygulama içinden çevirmelerine olanak tanıyan yeni özelliği gösteriyor.

İlk etapta İspanyolca, Arapça, Portekizce, Hintçe ve Rusça yer alıyor ancak ilerleyen zamanlarda desteklenen dil sayısının artması bekleniyor. Bu dillerden biri seçildikten sonra dil paketinin cihaza inmesi gerekecek.

Ayarlar menüsü üzerinden söz konusu özellik kolayca etkinleştirilebilecek. Bu sayfada ayrıca çeviri için diller de belirlenebilecek. Şu anda test aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.