Mesaj Yazıp Göndermeyi Unutanlara Müjde: WhatsApp Mesaj Taslakları Özelliğini Kullanıma Sunuyor!

Her geçen gün kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler geliştiren WhatsApp, son olarak mesaj taslakları isimli yeniliğini test etmeye başladı. Söz konusu özellik, kullanıcıların yazdığı ancak göndermediği mesajları sohbetlerde tutulmasına imkan tanıyacak. Detaylar haberde.

WhatsApp'ta Yazılıp Gönderilmeyen Mesajlar Sohbetlerde Taslak Olarak Görünecek

Düzenli olarak iOS ve Android platformları için yeni beta güncellemelerini yayınlayan WhatsApp, kısa bir süre önce iOS cihazları için yeni 24.18.10.72 sürümünü yayınladı. Söz konusu sürümde kullanıcıların yazdığı ancak göndermediği mesajlar için yeni mesaj taslakları özelliği keşfedildi.

Şuanda iOS ve Android platformlarında test edilen özellik, kullanıcıların taslak hâlde bırakılmış mesajlarını sohbetler listesinden görebilmelerini sağlıyor. Mobil platformlara henüz yeni gelecek özelliğin, halihazırda masaüstü sürümünde kullanıldığını belirtelim.

Özelliğin kararlı sürümlere ne zaman geleceği ise hala belirsizliğini koruyor. Aktarılan bilgilere göre WhatsApp, mesaj taslakları özelliğini kademeli olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu süreçte yeni özelliğin telefonunuza gelip gelmediğini anlamak için bir sohbete mesaj yazıp, gönderim yapmadan sohbetler listesine geri dönmeniz yeterli.

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