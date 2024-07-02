WhatsApp'ta Yapay Zeka Dönemi! Gördüklerinize Bile Güvenemeyeceksiniz

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla Android için yeni bir güncelleme yayınlıyor ve sürümünü 2.24.14.13'e yükseltiyor. Bu güncellemeyle birlikte, kullanıcıların Meta AI kullanarak kendilerinin yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerini üretmelerine olanak tanıyan isteğe bağlı bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Meta AI ile Kişisel Görseller Oluşturma

WhatsApp, daha önce Meta AI Llama modelini seçme özelliği üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Kullanıcılar, gelecekteki AI etkileşimlerinde varsayılan Llama 3-70B modelini veya daha karmaşık sorguları ele alabilen gelişmiş Llama 3-405B modelini seçebilecekler.

Şimdi ise WhatsApp, Meta AI ile kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek amacıyla yeni bir adım atıyor.

Android için 2.24.14.13 beta güncellemesi ile WhatsApp, kullanıcıların Meta AI kullanarak kendilerinin AI destekli görsellerini oluşturmasına imkan tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Kullanıcılar, tek bir fotoğraf seti çekip bu fotoğrafları analiz ettirerek, kendilerini doğru şekilde temsil eden AI görselleri oluşturabilecekler. Kullanıcılar bu özelliği aktif hale getirdiklerinde, "Imagine me" yazarak veya diğer sohbetlerde "@Meta AI imagine me" komutunu kullanarak kendi görsellerini oluşturabilecekler.

Bu özellik tamamen isteğe bağlı olup, kullanıcılar ayarlarında manuel olarak etkinleştirerek ve kurulum fotoğraflarını çekerek kullanıma hazır hale getirebilecekler.

Kullanıcılar diledikleri zaman kurulum fotoğraflarını silebilecek, böylece gizliliklerini koruyabilecekler. Meta AI, diğer mesajları okuyamaz ve bu komutlar ayrı bir şekilde işlenir. WhatsApp, bu özelliğin geliştirilme aşamasında olduğunu ve gelecekteki bir güncellemede kullanıcılara sunulacağını belirtti.