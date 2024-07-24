Meta AI'de Her Senaryoya Uygun Dil Modeli: WhatsApp'ın Yeni Yapay Zeka Özelliği Ortaya Çıktı!

WhatsApp, son dönemde yapay zekanın etkisiyle yeteneklerini adeta katladı. Hatta platform, dün en yeni yapay zeka özelliklerini vitrine çıkardı. Son gelen raporlar ise kullanıcıların WhatsApp'ta Meta AI yapay zeka aracının dil modelini istedikleri zaman değiştirebileceği bir özelliği ortaya koyuyor.

WhatsApp'ta Meta AI Llama Dil Modelini Dilediğinizde Değiştirebileceksiniz

WaBetaInfo tarafından tespit edilen 2.24.16.3 numaralı Android beta sürümünde, WhatsApp'ın farklı senaryoları dikkate alarak kullanıcıların Meta AI Llama dil modelini değiştirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik ortaya çıktı. Şu an için bu işlevin ABD'deki bazı kullanıcılarla test edildiğini belirtelim.

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda, karşımıza iki farklı yapay zeka dil modeli çıkıyor: Llama 3-70B ve Llama 3-405B. İlki, daha hızlı ve basit görevler için kullanılırken, ikincisi daha karmaşık, yani ileri düzey görevleri yerine getirebiliyor. Ancak daha yetenekli olan 3-405B dilinde haftalık sorgu sınırı olduğunu belirtmekte fayda var.

Meta AI şu anda toplamda 22 ülkede kullanılabiliyor ve ne yazık ki Türkiye bu ülkeler arasında şimdilik yer almıyor. Bu nedenle, WhatsApp'a gelen en yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemek için bir süre daha beklemek zorunda kalacağız. Son olarak, WhatsApp için dün duyurulan en yeni yapay zeka özelliklerine buradan göz atabilirsiniz.

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