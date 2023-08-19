WhatsApp Web Yeni Bir Özelliğe Kavuşuyor: Daha Hızlı Olacak!

WhatsApp son zamanlarda uygulamanın kalitesini artıran birçok yenilik yaptı. Çıkartmalar, fotoğraf kaliteleri, grup aramaları ve güvenlik önlemleri gibi birçok alanda değişikliğe gitti.

WABetaInfo'nun duyurusuna göre WhatsApp yalnızca telefonlara güncelleme getirmekle kalmayacak. Şirketin WhatsApp Web'in de eksikliklerini gidermek için birtakım çalışamalar yaptığı görülüyor.

"Arka Plan Senkronizasyonu" Özelliği Geliyor!

WhatsApp Web her ne kadar telefonlarımızla senkronize çalışsa da bazı durumlarda çok yavaş ve geride kalıyor. Telefondaki mesajların bilgisayarda görünmesi biraz zaman alabiliyor.

İşte tam da bu yavaşlamayı giderebilecek yeni bir özellik geliyor: Arka Plan Senkronizasyonu.

WABetaInfo bu özelliği "WhatsApp Web, 'arka plan senkronizasyonu' adı verilen bir seçenek sundu. Bu özellik sayesinde mesajlar nihayet arka planda senkronize edilerek kullanıcılara daha hızlı performans sağlanıyor." ifadeleriyle tanıttı.

Bu özellik sayesinde mesajların telefonla senkronizasyonu daha hızlı olacak. Hatta bilgisayarınız uyku modunda olsa bile yeni mesajlarınızın bildirimini WhatsApp Web üzerinden alabileceksiniz.

WhatsApp Web'in son sürümüne yüklenmiş olan özelliği, Ayarlar bölmesinden aktif edebilirsiniz. Bildirimler sekmesindeki Mesajlar butonuna giderek arka plan senkronizasyonu özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Web tarayıcısı boştayken de çalışacak senkronizasyon özelliği, kullanıcıları telefonları ve bilgisayarları arasında mekik dokumaktan kurtaracak.

Siz WhatsApp Web'i çok sık kullanır mısınız? Yeni özelliği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.