WhatsApp Tamamen Değişiyor: Hesap Olmadan Kullanılabilecek

Avrupa Birliği'nin (AB) sunduğu yeni yasal düzenlemeler kapsamında uygulamaların tüm kullanıcılar için uyumlu çalışması gündemdeydi. WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, bu kapsamda "Misafir Sohbetler" özelliğini geliştirmeye başladı. Artık bir telefonda WhatsApp uygulaması olmasa bile sohbet mümkün olacak. Yeni özellik, WhatsApp kullanan birinin bağlantı göndererek sohbete başkalarını dahil etmesi üzerine kurulu.

WhatsApp Misafir Sohbetler Uçtan Uca Şifreli

WBABetaInfo'nun ortaya çıkardığı bilgilere göre bu özellik, söz konusu linklere tıklayarak WhatsApp kullanıcılarının konuşmalarına katılabiliyor. Buradaki sohbetler de WhatsApp'ın normal konuşmalarındaki gibi uçtan uca şifreli oluyor. Böylece mesajlarda gizlilik ilkesi sağlanmış oluyor.

Ancak bu konuşmalar, normal WhatsApp konuşmalarındaki işlevlere sahip değil. Çünkü sadece metin tabanlı desteğe sahip. Multimedya paylaşımı (fotoğraf, video) yapmak veya grup sohbetleri oluşturmak bu özellikte mevcut değil. İlerleyen zamanlarda değerlendirmeye alınabilir.