WhatsApp Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Nihayet Geliyor!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son raporlar, platformun iOS cephesinde uzun süredir kullanılan bir işlevi Android'e de getirme kararı aldığını gösteriyor. İşte ayrıntılar!

WhatsApp Android Uygulaması İçin Okunmamış Mesajları Tek Seferde Temizleme Özelliği Yolda

WhatsApp'ın 2.24.18.11 yapı numaralı Android sürümünde kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek bir özellik tespit edildi. Bu işlev sayesinde kullanıcılar tüm sohbetleri hızlıca okundu olarak işaretleyebilecek ve sohbetleri tek tek açmak zorunda kalmayacak.

Zamandan tasarruf sağlayan bu özellik yukarıda da belirtildiği gibi iOS uygulamasında uzun süredir mevcut ve çok yakında Android kullanıcıları da bundan yararlanacak. Ancak şu anda bu işlevin geliştirme aşamasında olduğunu ve sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini belirtelim. Ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise maalesef bir bilgi verilmedi.