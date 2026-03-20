WhatsApp'tan Yeni Otomatik Çeviri Özelliği Geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu an kapalı test aşamasında olan özellik, uygulamanın manuel olarak yapılan bir önceki çeviri özelliğini otomatik hale getirmeyi planlıyor.

WhatsApp Otomatik Çeviri Özelliği Nedir?

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp'ın İOS beta sürümünde otomatik mesaj çevirisi özelliği test edilmeye başlandı. Bu yeni özellik sayesinde, yabancı gelen mesajları manuel olarak çevirmek yerine doğrudan kendi dilinizde okuyabileceksiniz.

Apple kullanıcıları mevcut sürümde, uygulama üzerinden yabancı dildeki bir mesajı çevirmek için metnin üzerine basılı tutup menüden çeviri özelliğine tıklaması gerekiyor. Uzun süren sohbetlerde bu işlemin tekrarlanması, kullanıcıların oldukça zamanını alıyordu. Yeni sürümde gelecek olan çeviri özelliği ise seçilen sohbetteki tüm mesajları anında hedef dile çeviriyor.

WhatsApp Otomatik Çeviri Özelliği Nasıl Çalışıyor?

WhatsApp otomatik çeviri özelliği, Apple'ın kendi çeviri altyapısını kullanarak çalışıyor. Bu durum, veri güvenliği açısından da oldukça önemli bir detay. Çünkü çeviri işlemi tamamen cihazınızın içinde, donanımsal olarak yapıldığı için mesajlarınız hiçbir üçüncü parti sunucuya gönderilmiyor. Bu da mesajlarınız güvende demek.

Kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmesi için, öncelikle ihtiyaç duydukları dil paketlerinin telefonlarına indirmeleri gerekiyor. İndirme işlemi bittikten sonra otomatik çeviri özelliği çevrimdışı da çalışabiliyor.

Çevirilen diller noktasında ise sistemin başlangıçta 21 farklı dili çevirmesi planlanıyor. Ancak kullanılabilir dillerin sayısı, cihazınında yüklü olan iOS sürümüne göre değişiklik gösterebileceğini hatırlatalım. Ayrıca, Apple'ın sistemine ekleyeceği yeni dil paketleri, WhatsApp üzerinden de erişime açılacak.

WhatsApp Otomatik Çeviri Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

WhatsApp'ın iOS kullanıcıları için sunacağı otomatik çeviri özelliği, şu an sadece kapalı test sürecinde bulunuyor. Özelliğin genel kullanıma ne zaman sunulacağı dair kesin bir tarih ise henüz paylaşılmadı. Ancak, beta testlerin ardından otomatik çeviri özelliğinin kullanıcılara sunulabileceğini düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Açık konuşmam gerekirse WhatsApp'ın çeviri özelliğine çok nadir ihtiyaç duyuyorum. Bu, çok iyi dil bildiğim için değil, tamamen ihtiyacım olmaması sebebiyle. WhatsApp'ın yeni otomatik çevirisini, yeni bir dil öğrenen veya yabancılarla düzenli iletişim kurmak zorunda olan kullanıcılar için oldukça faydalı bulduğumu belirteyim. Ancak benim gibi ortalama bir WhatsApp kullanıcısı için çok da önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum.