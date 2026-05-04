vivo'nun Ucuz Android Telefonu Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha eklenmeye hazırlanıyor. vivo Y05e, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen telefonda sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo Y05e'nin FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

vivo Y05e, V2606 model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifika göre telefon 4G, Bluetooth ve Wi-Fi 5 teknolojilerini destekleyecek. Wi-Fi 5, Wi-Fi 4'e kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

vivo Y05e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci

RAM: 4 GB (Başka seçenekler olabilir.)

Depolama: 64 GB (Başka seçenekler olabilir.)

Batarya: 5.050 mAh

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y05e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon ayrıca 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo Y05'te 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Y05'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça okunabilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo Y05e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip giriş seviyesi bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil ancak Y05'te Unisoc T7225 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 35 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 37 FPS'te çalıştırıyor.

Unisoc T7225'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır. Bu işlemci daha önce vivo Y04 ve vivo Y11d dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

vivo Y05e'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun ucuz Android telefonu Y05e, 5.050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin diğer modeli Y052te ise 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 15W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

vivo Y05e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y05e'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo Y05, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

vivo Y05e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y05e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo Y04, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y05e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y05e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y05'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y05e, 13 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden doalyı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını belirteyim. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.