iPhone 18 Pro Max’in Fiyatıyla İlgili Bir İyi Bir De Kötü Haber!

Apple bu yılın sonlarına doğru merak beklenen iPhone 18 Pro Max'i piyasaya sürecek. Selefine göre daha güçlü bir işlemciyle gelecek akıllı telefonun son olarak fiyat etiketi ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Jeff Pu, iPhone 18 Pro Max'in fiyatıyla ilgili yeni detayları paylaştı. Buna göre Apple artan bileşen fiyatlarına rağmen akıllı telefonun başlangıç fiyat etiketini selefiyle aynı tutacak.

Bunu biraz daha açarsak, iPhone 17 Pro Max’in 256 GB’lık giriş versiyonu 1.199 dolardan satışa sunulmuştu. Bu modelin Türkiye fiyatı ise 119.999 TL. Eğer son sızıntılar doğruysa iPhone 18 Pro Max’in yine 1.199 dolar, yani yaklaşık 119.999 TL başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Fakat aynı durum akıllı telefonun diğer depolama seçenekleri için geçerli olmayacak. Zira iddialara göre marka burada bir fiyat artışına gidecek. Kullanıcılara fikir vermesi açısından iPhone 17 Pro Max'in güncel fiyatı şu şekilde;

iPhone 17 Pro Max - 256 GB - 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max - 512 GB - 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max - 1 TB - 143.999 TL

iPhone 17 Pro Max - 2 TB - 168.999 TL

iPhone 18 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.9 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.9 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: A20 Pro (2 nm)

A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP Geniş Açılı - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açılı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB RAM: 12 GB

12 GB Batarya: 5.100 veya 5.200 mAh

5.100 veya 5.200 mAh Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro Max'te 6,9 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere iPhone 17 Pro Max'te 6,9 inç, 120Hz tazeleme hızını ve 1320 x 2868 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran kullanılmıştı. Yani şu ana dek gelen bilgiler yeni modelin selefine benzer bir ekran deneyimi sunacağı yönünde.

iPhone 18 Pro'nun OLED ekranı siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek. Ayrıca diğer renkler de LCD panellere göre daha canlı görünecek diyebiliriz.

iPhone 18 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Apple A20 Pro yonga seti yer alacak. Bu yonga seti iPhone 17 Pro Max'teki 3 nm tabanlı Apple A19 Pro'nun aksine 2 nm teknolojisiyle üretilecek. Bu da işlemcinin bir öncekine göre daha hızlı çalışacağı ve daha az güç harcayacağı anlamına geliyor.

Modelin oyun performansıyla ilgili ise selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Örneğin, iPhone 17 Pro Max Genshin Impact'te 120 FPS ve Resident Evil Village'de ise 60 FPS seviyesinde performans gösterebiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçlar gayet başarılı. Yeni işlemci selefinden daha güçlü olacağından muhtemelen kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

iPhone 18 Pro Max Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazın kamerasıyla ilgili iki farklı iddia var. Bunlardan ilki 200 MP + 48 MP + 48 MP şeklinde bir kurulum olacağı ve ikincisi ise 48 MP + 48 MP + 48 MP sisteminin devam edeceği şeklinde. Bir önceki modelde üç adet 48 megapiksellik kamera kullanılmıştı. Yani ya ana kamera 200 megapiksele çıkacak ya da çözünürlükler aynı kalacak.

iPhone 18 Pro Max Bataryası Nasıl Olacak?

Modelde 45W hızlarında şarj olabilen 5.100 veya 5.200 mAh'lik bir pil yer alacak. Bir öncekinde 40W destekli 4823 mAh'lik bir batarya kullanıldığını düşündüğümüzde şarj hızında ve pil kapasitesinde az da olsa bir artışın olacağını söyleyebiliriz.

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple amiral gemisi iPhone'larını genellikle eylül ayında kullanıcılara sunuyor. Fakat son sızıntılar şirketin bu yıl bir değişikliğe gideceğini gösteriyor. Bu kapsamda eylülde sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'nın tanıtılacağı söyleniyor. Standart iPhone 18'in yanı sıra iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027 yılının başlarında piyasaya sürülecek.

Editörün Yorumu

Apple’ın artan bileşen fiyatlarına rağmen iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatını sabit tutma kararı beni memnun etti diyebilirim. Zira ben genellikle bir telefon satın alırken maddi durumlar nedeniyle başlangıç yani giriş versiyonunu tercih ediyorum. Muhtemelen çoğu kullanıcı da benim gibi üst versiyonlar yerine giriş modelleri tercih ediyor diye düşünüyorum.