7200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Global Pazara Geliyor

iQOO Z11x, mart ayında Hindistan'da tanıtılmıştı. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO Z11x'in global pazarda ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

iQOO Z11x'in Global Sürümü Ne Zaman Satışa Sunulacak?

iQOO Z11x'in global sürümü, 6 Mayıs 2026 tarihinde Malezya'da satışa sunulacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş yer alıyor. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunuyor. Telefon gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip.

iQOO Z11x Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11x 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO Z11x'in Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 18 bin 999 rupi (9 bin TL)

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 20 bin 999 rupi (9 bin 964 TL)

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 22 bin 999 rupi (10 bin 913 TL)

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11x'in 18 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 9 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. iQOO Z11x'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO Z11x'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

Ana Kamera: 50 MP

Derinlik Sensörü: 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video Kaydı: 4K

İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 7200 mAh

Hızlı Şarj: 44W

44W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO Z11x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,76 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 1050 nit tercih edilmişti. Yeni telefon, önceki modelden daha yüksek bir ekran parlklığa sahip. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip.

iQOO Z11x 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7400 Turbo işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 76 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te ise Dimensity 7300 tercih edilmişti. Bu işlemci ise battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, popüler MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla iki işlemcide de donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

iQOO Z11x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Z11x 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Derinlik sensörü sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon 4K video kaydı yapabiliyor. Bu arada Z10x'te 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

iQOO Z11x 5G'nin ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir orta sınıf telefon olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Bir telefonda yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu. Bunun nedeni ise AMOLED'in çok daha canlı renklere sahip olması.