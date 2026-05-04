Sony, PlayStation 6 İçin Oyun Geliştiriyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 (PS6) ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce donanım tarafında birçok detay sızdırıldı. Şimdi de güvenilir sızıntı kaynaklarından biri, Sony'nin PS6 için üzerinde çalıştığı yeni bir oyun ile ilgili kritik öneme sahip olan ipuçları paylaştı.

Sony'nin PS6 İçin Geliştirdiği Yeni Oyun Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Sony'nin PlayStation 6 için geliştirdiği oyun, Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştiriliyor. Bu motor, büyük haritalar oluşturmayı kolaylaştırıyor, geliştirme sürecini teknik açıdan daha az karmaşık hâle getiriyor ve dinamik aydınlatma ile gerçek hayattakine yakın bir ışık kaynağı elde edilmesini sağlıyor. Yeni oyunda tüm bu avantajlardan yararlanılacak gibi görünüyor.

Yeni oyun, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanacak. Korku oyunları arasında katılacağı belirtilen bu yapımın PlayStation Studios'un bünyesindeki oyun stüdyolarından biri olan Firesprite'ın daha önce ortaya çıkan "Project Heartbreak" isimli bir proje ile bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Elbette ki bu henüz netlik kazanmış değil ancak o projenin de Unreal Engine 5 ile geliştirildiği iddia edildi.

Daha önceki sızıntılarda bunun Until Dawn'un devamı niteliğinde bir oyun olacağına işaret edildi. Ana karakterin bir kadın olacağı belirtildi. Hatta Until Dawn'daki Sam karakterinin geri dönebileceğine yönelik söylentiler de söz konusu. Bunlar şimdilik her ne kadar bir söylentiden ibaret olsa da her iki sızıntı da birbiriyle örtüşüyor. Dolayısıyla PlayStation 6'da oyuncularla buluşacak olan korku oyununun Until Dawn ile bir ilişkisi olma ihtimali şimdilik oldukça yüksek görünüyor.

Sony'nin Yeni Korku Oyunu Görsel Açıdan Neler Sunacak?

Sony'nin yeni korku oyunu, görsel açıdan epey etkileyici olacak. Bunun sebeplerinin başında şüphesiz ki Unreal Engine 5 geliyor. Bu oyun motoru şu anda oldukça gelişmiş grafiklere sahip oyunlar yapmaya imkân tanıyor. Öte yandan Sony'nin PSSR teknolojisini de unutmamak gerek. Bu teknoloji sayesinde görüntüler oldukça yüksek kaliteye çıkarılacak.

Editörün Yorumu

Sony'nin yeni korku oyununun Until Dawn'un devam oyunu olma ihtimalini epey yüksek görüyorum. Bu önemli gelişmeleri önceki sızıntılarla karşılaştırdığımızda bizi direkt Until Dawn 2'ye götürüyor. Bu oyunun beyaz perdeye taşınması da bana göre bir tesadüf değil. Sony hâlihazırda sevilen bir yapımı mutlaka değerlendirmek isteyecektir.