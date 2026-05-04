POCO'dan Bütçe Dostu Tablet Geliyor! Dev Batarya ve Dahası

POCO C Pad'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda bütçe dostu Android tablet, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Tablette ayrıca Qualcomm'un giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.

POCO C Pad'in FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

POCO C Pad, 2AFZZPC14G model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre tablet, 18W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihaz ayrıca gri ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak.

POCO C Pad'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9,7 inç civarı

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2048 piksel

Ekran Parlaklığı: 600 nit

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.600 mAh

Hızlı Şarj: 18W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO C Pad'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi bulunabilir. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Free Fire Max'i ortalama 27 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 48 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 42 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 daha önce vivo Y31d modelinde de tercih edilmişti. POCO Pad'de ise Snapdragon 7s Gen 2 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

POCO C Pad'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO'nun yeni tableti, 9,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca 1280 x 2048 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin diğer modeli Redmi Pad 2'de ise 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

600 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu net şekilde hissediliyor.

POCO C Pad'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen C Pad, 7.600 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bütçe dostu Android tablet ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. POCO'nun diğer tablet modeli Pad'de 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

POCO C Pad'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek veya belge taramak gibi aktiviteler için 8 megapikse çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise fotoğraf çekmek, video kaydetmek ya da görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

POCO C Pad Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO C Pad'in mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO Pad ise 2024 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

POCO C Pad Türkiye'de Satılacak mı?

FCC sertifikasında yer alan ülke kodlarına göre C Pad Türkiye'de satışa sunulacak. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadını belirtelim. Bu arada Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor.

POCO C Pad'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C Pad'in 179 dolar civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı yaklaşık 10 bin TL olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO C Pad'in bütçe dostu Android tabletler arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bence yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Tabletin ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada cihazın PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan oyunlar için yeterli performans sunacağını belirteyim.