WhatsApp para cezası ile karşı karşıya kaldı. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu Whatsapp Messenger’ın Avrupa Birliği veri koruma kurallarını ihlal ettiği açıklandı. Şirket, bu nedenle para cezası ödemek zorunda kalabilir.

WhatsApp Para Cezası Alabilir

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz haftalarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncellemişti. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

Gizlilik politikasını güncelleme kararının ardından 2014 yılında satın Facebook tarafından satın alınan WhatsApp Messenger son günlerin en çok konuşulan uygulamalarından biri haline gelmişti. WhatsApp Messenger’ın bu ayın başlarında kullanıcılara kabul etmeleri için göstermeye başladığı gizlilik sözleşmesi dijital ortamda büyük bir kasırga başlamasına neden olmuştu. Şirket, kullanıcı göçünü engellemek için bazı hamleler yaptı. Bu hamlelerden bir tanesi ise gizlilik sözleşmesinin kabul etmek için son tarihin 8 Şubat 2021’den mayıs ayına kadar ertelenmesi oldu.

Politico’nun web sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp’ı zor günler bekliyor. İrlanda’da yer alan Veri Koruma Kurumunun WhatsApp’ın kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü açıklandı. Şirketin kişisel verilerin sosyal medya platformu Facebook ile paylaşılması konusunda bazı hatalar yaptığı ve Avrupa’da yaşayan kullanıcıları bu konuda bilgilendirmediği belirtildi. Bu durumun Avrupa Birliği kapsamında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu duyuruldu.

Paylaşılan bilgilere göre İrlanda Veri Koruma Kurumu, anlık mesajlaşma platformuna kesilecek cezaya ilişkin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ilgili kurumlar ile görüşmeye devam ediyor. Firmanın AB kişisel veri kurallarında yer alan şeffaflık şartlarını ihlal etmesinden ötürü 30 ile 50 milyon euro para cezasına çarptırılabileceği ileri sürüldü. Söz konusu para cezasının 2021 yılı içerisinde verilmesi bekleniyor. Alınan karar kapsamında şirketin kişisel verileri kullanış şeklini de değiştirmesi gerektiği ifade edildi.

WhatsApp Toplanan Bilgiler Öğrenilebilir mi?

Mesajlaşma uygulamasının güvenilirliği hakkında endişeleriniz varsa platformun hangi bilgilerinizi topladığını bilmek isteyebilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak WhatsApp’ın topladığı bilgilere erişmek için yapmanız gereken işlemleri öğrenebilirsiniz.