WhatsApp Durmuyor: Yeni Gelecek Özellikle Profil Fotoğraflarının Ekran Görüntüsü Alınamayacak!

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasındaki lider konumunu korumaya devam eden WhatsApp, son dönemdeki yeni özellikleri ve güncellemeleri ile gündemden düşmüyor. WaBetaInfo, X'ten duyurduğu yeni bir özelliğin test aşamasında olduğunu belirtti.

Profil fotoğraflarıyla ilgili yapılacak yeni düzenleme ile kullanıcılar, uygulamayı daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanmaya devam edecek. WhatsApp'ta şu an konuşulan kişiler tarafından profil fotoğrafının ekran görüntüsü kolay bir şekilde alınabilir. Gelecek özellikle tüm bu dengeler değişecek.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.4.25: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to block screenshots of profile photos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/M3agaT2XU7 pic.twitter.com/xp5gtmhTA9