WhatsApp Durmuyor: Yeni Gelecek Özellikle Profil Fotoğraflarının Ekran Görüntüsü Alınamayacak!

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasındaki lider konumunu korumaya devam eden WhatsApp, son dönemdeki yeni özellikleri ve güncellemeleri ile gündemden düşmüyor. WaBetaInfo, X'ten duyurduğu yeni bir özelliğin test aşamasında olduğunu belirtti.

Profil fotoğraflarıyla ilgili yapılacak yeni düzenleme ile kullanıcılar, uygulamayı daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanmaya devam edecek. WhatsApp'ta şu an konuşulan kişiler tarafından profil fotoğrafının ekran görüntüsü kolay bir şekilde alınabilir. Gelecek özellikle tüm bu dengeler değişecek.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.4.25: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to block screenshots of profile photos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/M3agaT2XU7 pic.twitter.com/xp5gtmhTA9 — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2024

Artık Ekran Görüntüsü Alınmayacak

WhatsApp'ın şu an test ettiği yeni özellik, profil fotoğraflarını korumaya odaklanıyor. Artık karşı tarafın profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalışanlar "Uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı ile karşılacak.

Yakın dönemde tüm kullanıcılara sunulacak özellik, WaBetaInfo tarafından duyuruldu. Yeni tasarımda paylaşılan durumlar için daha büyük bir önizleme yapılacak. Böylece paylaşılan içerikler açılmadan önce daha kolay ve net bir şekilde görülebilecek.

WhatsApp, profil fotoğrafını ekran görüntüsü almanın yanı sıra bir takım başka yenilikler üzerinde de çalışıyor. Hem mobil hem web sürüme gelecek favoriler bölümü ile bu alana eklediğiniz kişiler ayrıca listelenecek ve sadece onlarla olan sohbet pencereleri yer alacak.