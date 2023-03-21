WhatsApp Mesaj Sabitleme Özelliğine Kavuşuyor: Görsel Paylaşıldı

WhatsApp, mesaj sabitleme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni özellik sayesinde önemli mesajlardan haberdar olabilecek. Ekran görüntüsü ortaya çıkan özelliğe dair detaylar haberimizde.

WhatsApp'a Mesaj Sabitleme Özelliği Eklenecek

WABetaInfo, WhatsApp'ın 2.23.3.17 beta sürümünde kullanıcıları doğrudan ilgilendiren oldukça önemli bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Yeni özellik sayesinde diğer kullanıcıların gözünden kaçmasını istemediğiniz önemli mesajları sabitleyebileceksiniz.

Özellikle çok sayıda kişinin yer aldığı sohbet gruplarında birçok kişi bazı mesajları gözden kaçırabiliyor. Bu da önemli bir bilgiye erişilememesine yol açıyor. Anlık mesajlaşma uygulamasına söz konusu özellik eklendiğinde sabitlenen mesajlara çok pratik bir şekilde erişilebilecek.

WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek olan özelliği içeren bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Büyük bir ihtimalle mesajın üzerine bir süre basılı tutulduktan sonra çeşitli seçenekler arasında "Sabitle" seçeneği de yer alacak. Bu seçenek seçildiği takdirde mesaj sabitlenmiş olacak. Bu işlem uygulanan mesajların üzerinde bir toplu iğne simgesi bulunacak.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan mesaj sabitleme özelliğinin tam olarak hangi tarihte kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor.