WhatsApp, Konuşmalara Doyamayın Diye Yeni Özelliğini Kullanıma Sundu: Nasıl Kullanılacak?

WhatsApp, daha önce iOS için durum güncellemelerinde 1 dakika uzunluğa ulaşan video paylaşabilme özelliğini devreye sokmuştu. Bununla birlikte kullanıcılar 30 saniye sınırından kurtularak daha uzun kayıtları durum güncellemesi olarak paylaşabilmeye başladı.

Popüler mesajlaşma uygulaması, aynı özelliği Android kullanıcıları için de getirerek hem iOS hem de Android'de 1 dakikaya kadar hikaye paylaşma fırsatı sunuyor. Bunların haricinde şimdi de yine durum güncellemeleri için yeni bir özellik test edilmeye başlandı.

WhatsApp Sesli Durum Güncellemesi Özelliği Geliyor

Durum güncellemeleri için iyileştirmeler yapmaya devam eden WhatsApp bu sefer de her iki işletim sistemi için de 1 dakikalık sesli durum güncellemesi özelliği üzerinde çalışıyor. Paylaşılan ekran görüntüsündeki gibi kullanıcılar durum güncellemesi kısmında sesli not paylaşabiliyor.

Daha uzun sesli mesajlar atabilme olanağı tanınan bu özelliğin şu an için oldukça işlevsel olduğu düşünülüyor. Durum güncellemelerinden uzun sesli mesaj paylaşmak ve dinlemek için kullanıcıların mevcut sürümden en son sürüme geçmeleri gerekiyor.

Kullanıcıların birden fazla sesli durum güncelleme atmasına gerek duymadan tek seferde yapmalarını sağlayacak bu özellik, iletişim süreçlerini geliştirmekle birlikte zamandan tasarruf edilmesine de yardımcı olacak. Özellik henüz tüm kullanıcılarda açılmamış olabilir. Bunun için kısa bir süre beklemek gerekebilir.